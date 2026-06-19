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Economía

Gratificación julio 2026: 35% de trabajadores priorizará el pago de deudas y el 25% planea ahorrar, ¿qué harán los demás con este dinero?

El pago de la gratificación de julio es crucial para la economía de los trabajadores: el 35% destinará este ingreso al pago de deudas y créditos, según Bumeran. Además, el 86% afirma que esto lo motiva a mejorar su desempeño laboral.

El 98% de los trabajadores peruanos considera importante la gratificación de julio para su economía, según estudio de Bumeran.
El 98% de los trabajadores peruanos considera importante la gratificación de julio para su economía, según estudio de Bumeran. | Composición LR/IA
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El pago de la gratificación de julio continúa siendo un ingreso importante para la economía de los trabajadores peruanos. De acuerdo con el estudio Gratificación de Bumeran, el 35% de las personas trabajadoras destinará este beneficio al pago de deudas y créditos, por lo que será el principal uso previsto para este dinero durante la campaña de julio del 2026.

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La investigación también revela que el 25% de los trabajadores planea ahorrar la gratificación, mientras que el 14% la utilizará para financiar estudios orientados a su crecimiento profesional.

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Además, el 7% indicó que invertirá este dinero. El estudio, realizado entre 427 personas trabajadoras en Perú, analiza la percepción de los talentos respecto al uso de la gratificación, su importancia económica y su impacto en la motivación laboral.

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98% de trabajadores peruanos considera importante este beneficio para su economía

La gratificación mantiene una alta valoración entre los trabajadores. Según el estudio de Bumeran, el 98% de las personas consultadas considera que este beneficio es importante para su economía personal, lo que refleja el impacto de este ingreso extraordinario en las finanzas de los hogares.

Además, el 86% señaló que recibir la gratificación lo motiva a mejorar en su trabajo. De acuerdo con Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint, los resultados evidencian que este beneficio constituye un apoyo fundamental para el bienestar económico y laboral, además de contribuir de forma positiva a la motivación.

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68% considera insuficiente el monto que recibe por gratificación

El estudio también revela que la mayoría de trabajadores no está conforme con el monto que recibe por este beneficio. El 68% indicó que considera insuficiente su gratificación, mientras que el 32% afirmó estar satisfecho con el importe percibido.

Respecto a los montos, el 13% de los encuestados señaló que recibe más de S/5.000. Asimismo, el 10% indicó recibir menos de S/500; otro 10%, entre S/500 y S/1.000; otro 10%, entre S/1.000 y S/1.500; el 9%, entre S/1.500 y S/2.000; y el 8%, entre S/2.000 y S/2.500. Además, el 20% afirmó que no recibe gratificación.

6 de cada 10 trabajadores reciben este beneficio el 15 de julio

En cuanto a la fecha de pago, el 60% de los trabajadores indicó que recibe la gratificación el mismo 15 de julio, fecha límite para el depósito de este beneficio. En tanto, el 40% señaló que lo recibe antes de ese día.

Por actividad económica, el 30% de quienes reciben gratificación pertenece a la categoría Otros. Le siguen los sectores de Tecnología y Sistemas (11%), Comercial (11%), Administración y Finanzas (11%), Producción, Abastecimiento y Logística (10%), Construcción (8%) y Educación (6%), según los resultados del estudio.

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