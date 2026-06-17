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Economía

Préstamos con garantía hipotecaria: 7 de cada 10 peruanos los usan para impulsar negocios y consolidar deudas

El 70% de los préstamos con garantía hipotecaria en Perú se destina a capital de trabajo y consolidación de deudas. Especialistas señalan que esta modalidad gana terreno entre emprendedores y personas que buscan financiamiento con mejores condiciones y mayor flexibilidad.

El estudio revela que siete de cada diez préstamos con garantía hipotecaria tienen como objetivo financiar capital de trabajo o consolidar obligaciones financieras existentes.
El estudio revela que siete de cada diez préstamos con garantía hipotecaria tienen como objetivo financiar capital de trabajo o consolidar obligaciones financieras existentes. | Difusión
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Los préstamos con garantía hipotecaria se consolidan como una alternativa de financiamiento cada vez más utilizada por los peruanos para obtener liquidez, fortalecer sus emprendimientos y reorganizar sus finanzas. Según datos de Garantía Capital, el 70% de los créditos otorgados bajo esta modalidad se destina principalmente a capital de trabajo y consolidación de deudas.

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La tendencia refleja una mayor búsqueda de herramientas financieras que permitan acceder a montos más elevados, plazos flexibles y tasas competitivas, especialmente entre pequeños empresarios y personas que cuentan con un inmueble como respaldo.

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Los montos de financiamiento suelen oscilar entre US$10.000 y US$30.000, con plazos de pago cercanos a los 60 meses, lo que facilita cuotas acordes a la capacidad financiera de los solicitantes.

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"Muchas personas y pequeños empresarios poseen patrimonio inmobiliario, pero no siempre encuentran en la banca tradicional la flexibilidad o rapidez que requieren para acceder a financiamiento. Los préstamos con garantía hipotecaria les permiten convertir ese patrimonio en liquidez para impulsar negocios o consolidar deudas", explicó Jonathan Goldin Moll, director de Créditos con Garantías de Garantía Capital.

Capital de trabajo y consolidación de deudas lideran la demanda de créditos con garantía hipotecaria

El estudio revela que siete de cada diez préstamos con garantía hipotecaria tienen como objetivo financiar capital de trabajo o consolidar obligaciones financieras existentes.

Además, un 20% de los usuarios utiliza estos recursos para optimizar su situación económica mediante la reducción de tasas de interés, la ampliación de plazos de pago o la unificación de diversas deudas en una sola cuota mensual.

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El porcentaje restante se orienta a proyectos de autoconstrucción, remodelación de viviendas, gastos de salud, educación y otros objetivos personales.

De acuerdo con la empresa financiera, la mayoría de los clientes opta por créditos en dólares debido a que suelen ofrecer condiciones más competitivas frente a opciones similares en moneda local.

Peruanos de 35 a 50 años concentran la mayor demanda de financiamiento

Respecto al perfil de los solicitantes, el 75% corresponde a hombres y el 25% a mujeres. Asimismo, predominan las personas entre 35 y 50 años, segmento que generalmente cuenta con patrimonio inmobiliario consolidado y busca recursos para expandir negocios, realizar inversiones o mejorar su flujo de caja.

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Según los especialistas, esta tendencia responde a una gestión más estratégica de las finanzas personales y empresariales. Cada vez más usuarios buscan reducir costos financieros, ordenar sus obligaciones y acceder a capital para desarrollar proyectos de mediano y largo plazo.

Garantía Capital indicó que esta modalidad de financiamiento continúa ganando espacio en el mercado peruano, impulsada por la necesidad de acceder a liquidez de manera rápida y flexible, especialmente entre emprendedores y pequeñas empresas que requieren recursos para sostener su crecimiento.

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