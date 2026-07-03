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Keiko Fujimori: equipos de transferencia para el nuevo gobierno tienen 3 días para instalarse

Tras la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que el proceso de transferencia de gestión se activa de inmediato y que las entidades involucradas cuentan con un plazo máximo de tres días para conformar e instalar sus equipos de trabajo.

Burneo señaló que los equipos pueden instalarse desde este 3 de julio. Foto: composición LR
Burneo señaló que los equipos pueden instalarse desde este 3 de julio. Foto: composición LR
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Luego de la ceremonia de proclamación de resultados, el presidente del JNE, Roberto Burneo, precisó que los equipos de transferencia del Ejecutivo y la presidenta electa Keiko Fujimori tienen un plazo de tres días para instalarse, de acuerdo con la directiva vigente de la Contraloría General de la República.

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El titular del JNE recordó que este procedimiento no depende de una decisión política, sino del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría. "Ya con el acto de proclamación, estos equipos tienen hasta tres días para instalarse", reiteró, al precisar que el cronograma responde a la directiva aprobada por el órgano de control.

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Con ello, el Ejecutivo saliente y las entidades del Estado deberán iniciar las acciones necesarias para garantizar una transferencia ordenada antes de la toma de mando del próximo 28 de julio.

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