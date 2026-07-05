Estos son los recursos estratégicos que podrían financiar más servicios de agua potable y saneamiento en el Perú: ¿cuáles son?

MVCS destaca oportunidades de ingresos y desarrollo con reservas de uranio y litio en el Perú. | Composición LR/IA

MVCS destaca oportunidades de ingresos y desarrollo con reservas de uranio y litio en el Perú. | Composición LR/IA

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El Perú posee importantes reservas de uranio y litio que lo posicionan entre las naciones con mayor potencial estratégico de América Latina para contribuir a la transición energética y al avance tecnológico, informó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

La entidad señaló que estos recursos pueden convertirse en una oportunidad para impulsar el crecimiento económico y fortalecer los servicios públicos.

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Según el MVCS, la creciente demanda internacional de minerales críticos permitiría generar mayores ingresos mediante canon y regalías, recursos que podrían destinarse a ampliar el acceso al agua potable, mejorar el saneamiento, ejecutar obras de infraestructura, reducir brechas sociales y fortalecer el crecimiento económico de las regiones.

Uranio y litio impulsan oportunidades para infraestructura y servicios

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento indicó que la riqueza mineral del Perú representa una oportunidad histórica para transformar el crecimiento económico en mejores servicios, infraestructura y calidad de vida para millones de familias.

La entidad sostuvo que el aprovechamiento de estos recursos debe realizarse con una adecuada planificación territorial, con el objetivo de promover un crecimiento urbano ordenado y sostenible que permita responder a las necesidades de la población.

Planificación territorial para proteger el agua y ordenar el crecimiento urbano

De acuerdo con el MVCS, la estrategia de planificación territorial busca proteger las fuentes de agua, evitar la ocupación informal de zonas vulnerables y garantizar que las ciudades cuenten con infraestructura moderna de agua potable y saneamiento.

En ese contexto, el ministerio afirmó que el desarrollo de los recursos estratégicos debe estar acompañado por políticas que permitan un ordenamiento adecuado del territorio y una expansión urbana sostenible.

Reservas de litio y uranio fortalecen el potencial estratégico del Perú

El MVCS destacó que la región Puno concentra los principales yacimientos de litio en roca de Sudamérica, un recurso indispensable para la fabricación de baterías utilizadas en la transición hacia la electromovilidad.

Asimismo, señaló que la sierra sur peruana alberga importantes reservas de uranio, considerado un mineral estratégico para la generación de energía, la investigación científica y el progreso tecnológico.

Durante la presentación de esta estrategia, el ministerio señaló que, a través del Programa Nuestras Ciudades, promueve una gestión territorial orientada a cerrar las brechas de infraestructura sanitaria y construir urbes resilientes.