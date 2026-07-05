HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Estos son los recursos estratégicos que podrían financiar más servicios de agua potable y saneamiento en el Perú: ¿cuáles son?

El MVCS destacó que las reservas de uranio y litio representan una oportunidad para generar mayores ingresos mediante canon y regalías, impulsando inversiones en agua potable, saneamiento e infraestructura en las regiones.

MVCS destaca oportunidades de ingresos y desarrollo con reservas de uranio y litio en el Perú.
MVCS destaca oportunidades de ingresos y desarrollo con reservas de uranio y litio en el Perú. | Composición LR/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

El Perú posee importantes reservas de uranio y litio que lo posicionan entre las naciones con mayor potencial estratégico de América Latina para contribuir a la transición energética y al avance tecnológico, informó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Únete a nuestro canal de política y economía

La entidad señaló que estos recursos pueden convertirse en una oportunidad para impulsar el crecimiento económico y fortalecer los servicios públicos.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ OCURRE EN CAMPO DE MARTE? ENTREVISTA A CANDIDATO DE JESÚS MARÍA | QUE NO SE TE OLVIDE

Según el MVCS, la creciente demanda internacional de minerales críticos permitiría generar mayores ingresos mediante canon y regalías, recursos que podrían destinarse a ampliar el acceso al agua potable, mejorar el saneamiento, ejecutar obras de infraestructura, reducir brechas sociales y fortalecer el crecimiento económico de las regiones.

PUEDES VER: ADEX: comercio electrónico creció más de US$12.000 millones y pide acelerar la transformación digital del sector exportador, ¿cómo impactará?

lr.pe

Uranio y litio impulsan oportunidades para infraestructura y servicios

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento indicó que la riqueza mineral del Perú representa una oportunidad histórica para transformar el crecimiento económico en mejores servicios, infraestructura y calidad de vida para millones de familias.

La entidad sostuvo que el aprovechamiento de estos recursos debe realizarse con una adecuada planificación territorial, con el objetivo de promover un crecimiento urbano ordenado y sostenible que permita responder a las necesidades de la población.

PUEDES VER: Gratificación CAS: tres ministerios siguen sin pronunciarse sobre el pago del 100% en julio, ¿qué están pidiendo los trabajadores?

lr.pe

Planificación territorial para proteger el agua y ordenar el crecimiento urbano

De acuerdo con el MVCS, la estrategia de planificación territorial busca proteger las fuentes de agua, evitar la ocupación informal de zonas vulnerables y garantizar que las ciudades cuenten con infraestructura moderna de agua potable y saneamiento.

En ese contexto, el ministerio afirmó que el desarrollo de los recursos estratégicos debe estar acompañado por políticas que permitan un ordenamiento adecuado del territorio y una expansión urbana sostenible.

Reservas de litio y uranio fortalecen el potencial estratégico del Perú

El MVCS destacó que la región Puno concentra los principales yacimientos de litio en roca de Sudamérica, un recurso indispensable para la fabricación de baterías utilizadas en la transición hacia la electromovilidad.

Asimismo, señaló que la sierra sur peruana alberga importantes reservas de uranio, considerado un mineral estratégico para la generación de energía, la investigación científica y el progreso tecnológico.

Durante la presentación de esta estrategia, el ministerio señaló que, a través del Programa Nuestras Ciudades, promueve una gestión territorial orientada a cerrar las brechas de infraestructura sanitaria y construir urbes resilientes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Concierto de Quiet Riot en Perú 2027: fecha, venta de entradas, precios y todo sobre el esperado regreso de la banda de metal tras casi 30 años

Concierto de Quiet Riot en Perú 2027: fecha, venta de entradas, precios y todo sobre el esperado regreso de la banda de metal tras casi 30 años

LEER MÁS
China desafía al mundo con la creación de un micromotor que extraería un metal valioso en las profundidades del océano

China desafía al mundo con la creación de un micromotor que extraería un metal valioso en las profundidades del océano

LEER MÁS
Estos minerales de Chile son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Estos minerales de Chile son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores CAS perderían gratificación y CTS: MEF advierte que sin pago gradual aprobado por el Congreso no recibirían el beneficio

Trabajadores CAS perderían gratificación y CTS: MEF advierte que sin pago gradual aprobado por el Congreso no recibirían el beneficio

LEER MÁS
Gobierno y sindicatos acuerdan aumentos salariales para trabajadores públicos desde 2027: estos son los montos por régimen

Gobierno y sindicatos acuerdan aumentos salariales para trabajadores públicos desde 2027: estos son los montos por régimen

LEER MÁS
Gratificación CAS: tres ministerios siguen sin pronunciarse sobre el pago del 100% en julio, ¿qué están pidiendo los trabajadores?

Gratificación CAS: tres ministerios siguen sin pronunciarse sobre el pago del 100% en julio, ¿qué están pidiendo los trabajadores?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 5 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 5 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Gratificaciones y CTS de trabajadores CAS siguen sin financiamiento tras aprobación de crédito suplementario

Gratificaciones y CTS de trabajadores CAS siguen sin financiamiento tras aprobación de crédito suplementario

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 4 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 4 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025