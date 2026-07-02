Beneficiarios de Beca Bicentenario piden a Keiko Fujimori respaldo al financiamiento del programa: “No es un regalo, es una inversión”

Vocero destacó el impacto positivo de Beca 18 y Beca Bicentenario, defendiendo que representan una inversión estratégica para el desarrollo del país. | Composición LR

Vocero destacó el impacto positivo de Beca 18 y Beca Bicentenario, defendiendo que representan una inversión estratégica para el desarrollo del país. | Composición LR

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Anthony García, vocero de los aspirantes a la Beca Bicentenario, solicitó sostener una reunión con la virtual presidenta Keiko Fujimori para abordar la situación del programa y expresar su respaldo al financiamiento de esta iniciativa, con el objetivo de garantizar que más profesionales puedan acceder a estudios de postgrado.

Durante una entrevista en Exitosa, García también hizo un llamado a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso para que respalden la continuidad del programa. Según sostuvo, la inversión en educación superior es importante para el desarrollo del país y no debe verse afectada.

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"Hacemos un llamado a los congresistas que conforman la Comisión Permanente y también a la virtual presidenta del país, Keiko Fujimori, para que nos apoye a alzar la voz y poder invertir en esta beca que cambia vidas realmente", expresó.

Consultado sobre si los aspirantes habían sostenido conversaciones con la virtual mandataria o con su equipo técnico, García respondió que, hasta el momento, ello no ha sido posible.

"Lamentablemente no. En su momento nos contactó la congresista Barbarán, pero solo nos recibió un asesor, quien se comprometió a que la bancada de Fuerza Popular nos iba a apoyar. Sin embargo, más allá de un tuit de la congresista expresando su posición, no hemos recibido nuevos contactos del partido", indicó.

En esa línea, el vocero señaló que espera que Keiko pueda recibirlos, al igual que lo ha hecho con otros representantes de distintos sectores.

García afirmó que el respaldo al financiamiento de la Beca Bicentenario no solo beneficiará a los actuales postulantes, sino también a futuras generaciones de profesionales que buscan continuar su formación académica.

"Necesitamos el apoyo de todos, no solo de los congresistas. También hacemos un llamado a la población para alzar su voz, porque hoy esta situación afecta a unas decenas de profesionales, pero mañana puede afectar a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino o a tu sobrina, que tienen el potencial para salir adelante a través de la educación", sostuvo.

Asimismo, resaltó el impacto que programas como Beca 18 y Beca Bicentenario han tenido en miles de jóvenes y profesionales, al convertirse en un incentivo para continuar su preparación académica.

"¿Cuántos estudiantes hoy se esfuerzan más y no se van por mal camino sabiendo que existe Beca 18? ¿Cuántos profesionales dictan cátedra en universidades o estudian inglés hasta la madrugada porque saben que existe la posibilidad de acceder a Beca Bicentenario?", señaló.

Finalmente, defendió el financiamiento de estas iniciativas y aseguró que las becas representan una inversión para el desarrollo del país.

"Las becas han demostrado que no son un regalo, sino una inversión que hacen los Estados. China, en su momento, invirtió para enviar a sus profesionales a Estados Unidos con el objetivo de que regresaran y aportaran todo su conocimiento. Hoy vemos los resultados, pues compite de igual a igual con una potencia como Estados Unidos", afirmó.