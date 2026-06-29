Keiko Fujimori vence a Roberto Sánchez en la segunda vuelta: ONPE culmina conteo al 100%

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La ONPE culminó el conteo al 100% de los votos de la segunda vuelta presidencial y confirmó que Keiko Fujimori se impuso sobre Roberto Sánchez por una diferencia de 49.641 votos. Tras completarse el procesamiento de todas las actas, incluidas aquellas que fueron revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), la candidata de Fuerza Popular quedó en primer lugar de la contienda electoral.

Corresponde ahora al Jurado Nacional de Elecciones evaluar que no existan recursos pendientes antes de emitir la proclamación oficial de la próxima presidenta de la República para el periodo 2026-2031.

TE RECOMENDAMOS ROBERTO BURNEO VS. RAFAEL LÓPEZ ALIAGA + VENEZUELA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cuántos votos obtuvo Keiko Fujimori y cuántos Roberto Sánchez?

De acuerdo con el reporte final de la ONPE, Keiko Fujimori obtuvo 9 millones 223 mil votos válidos, equivalentes al 50,135% del total . Por su parte, Roberto Sánchez alcanzó 9 millones 173 mil 755 votos, que representan el 49,865% de los sufragios contabilizados.

El margen se mantuvo ajustado durante gran parte del escrutinio y obligó a seguir con atención la resolución de las actas observadas que permanecían pendientes en distintos Jurados Electorales Especiales del país.

El resultado final confirmó la ventaja que Fujimori logró consolidar en la recta final del conteo. Los datos publicados por la autoridad electoral muestran cómo evolucionó la distancia entre ambos postulantes hasta llegar al cierre total de las actas procesadas y contabilizadas.

PUEDES VER: Moquegua acatará paro indefinido desde el martes 30 de junio por ley que modificaría su territorio

Roberto Sánchez rechaza resultados y desconocerá gobierno de Keiko Fujimori

Días antes de finalizar el conteo de la ONPE, Roberto Sánchez adelantó que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori. El candidato de Juntos por el Perú sostuvo que existieron irregularidades en el tratamiento de los votos emitidos por peruanos en el extranjero y acusó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de modificar las reglas durante el proceso electoral. Además, insistió en que las autoridades electorales debieron aceptar un recuento de votos en las mesas cuestionadas por su organización política.

El aspirante presidencial afirmó que continuará presentando recursos ante las instancias electorales y no descartó acudir a organismos internacionales. Su posición recuerda a la estrategia que utilizó Keiko Fujimori tras la segunda vuelta de 2021, cuando denunció un presunto fraude electoral y rechazó reconocer inicialmente la victoria de Pedro Castillo.

¿Qué falta para que el JNE proclame al próximo presidente del Perú?

Tras la culminación del conteo de la ONPE, la siguiente etapa corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Esta institución es la encargada de proclamar oficialmente los resultados de los comicios presidenciales una vez que concluya la revisión de los procedimientos establecidos por ley.

El organismo electoral deberá verificar que no existan apelaciones, solicitudes de nulidad u otros recursos pendientes relacionados con el proceso electoral. Solo después de culminar esa evaluación podrá emitir el acta de proclamación correspondiente.

Una vez realizada la proclamación oficial, el candidato ganador será reconocido formalmente como presidente electo de la República. Ese paso constituye el cierre legal del proceso electoral y permite iniciar las acciones de transferencia y organización del nuevo gobierno.