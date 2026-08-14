Combustibles siguen golpeando la inflación: precios para vehículos subieron 17,8% en los últimos 12 meses

Combustibles siguen 17,8% más caros y mantienen presión sobre la inflación en Perú. | Andina

Combustibles siguen 17,8% más caros y mantienen presión sobre la inflación en Perú. | Andina

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El precio de los combustibles todavía pesa sobre la inflación peruana. Aunque en julio los combustibles para vehículos bajaron 4,1% respecto a junio, su precio sigue 17,8% por encima del nivel que tenía hace un año, según el último reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El efecto ya se refleja con claridad en el transporte, cuyo índice de precios acumula un incremento interanual de 18,2%.

La presión sobre los precios, de hecho, no es nueva. El BCRP señala que el desvío de la inflación respecto de su rango meta respondió principalmente al incremento de los combustibles y al impacto que este tuvo sobre los costos de transporte durante marzo y abril.

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En julio, la inflación llegó a 4,1% en términos interanuales, ligeramente por encima del 4% registrado en junio. La cifra sigue alejada del rango meta del BCRP, que se ubica entre 1% y 3%.

El combustible baja en julio, pero sigue mucho más caro que hace un año

El comportamiento mensual de julio podría dar una primera impresión distinta. Los combustibles para vehículos registraron una caída de 4,1%, después de varios meses de presión. Sin embargo, al comparar con julio de 2025, el resultado cambia por completo: el precio acumula un aumento de 17,8%.

Es esta comparación anual la que explica por qué los combustibles siguen siendo un problema para la inflación. Una reducción puntual no alcanza para borrar el incremento acumulado durante los últimos doce meses.

El rubro de combustibles, que incluye también otros componentes, registra una variación interanual de 10,1%. Dentro de este grupo, los combustibles para vehículos son los que presentan el mayor incremento, mientras que el gas doméstico acumula una subida de 4,3%.

El rubro de combustibles registra una variación interanual de 10,1%.

El impacto se siente más allá del precio que paga directamente el conductor. El transporte, que tiene entre sus principales costos al combustible, acumula una inflación de 18,2% interanual. En julio, además, este rubro aumentó 0,7% frente al mes anterior.

Ese es uno de los puntos que toma en cuenta el BCRP: el alza del combustible no se queda solo en el precio que paga el conductor. También encarece el transporte de personas y productos, y ese mayor costo puede terminar reflejándose en los precios de otros bienes y servicios.

El transporte explica buena parte de la presión que todavía queda sobre los precios

La diferencia entre la inflación general y la que excluye algunos componentes también permite entender mejor dónde se concentra la presión sobre los precios.

En julio, la inflación sin alimentos y energía pasó de 4,5% a 4,6% interanual. Sin embargo, al excluir también el transporte, la cifra baja a 1,7%. Esto muestra que buena parte de la presión inflacionaria todavía está concentrada en este rubro, más que extendida de manera generalizada en la economía.

La inflación subyacente permite justamente identificar qué tan extendidos están los aumentos de precios más allá de los componentes con mayor volatilidad. En este caso, el 1,7% registrado sin transporte evidencia que el repunte de la inflación no es uniforme entre los distintos sectores.

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Eso también explica por qué el BCRP no está planteando que la inflación se haya desanclado. El Banco señala que, excluyendo transporte, la inflación subyacente permanece por debajo de 2% desde abril del año pasado.

Otro dato que merece atención son las expectativas. Los analistas, bancos y empresas consultados por el BCRP elevaron su proyección para los próximos 12 meses de 2,83% en junio a 3,01% en julio, con lo que superó ligeramente el límite superior del rango meta.

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Petróleo y Medio Oriente mantienen abierto el riesgo para la inflación

El escenario externo tampoco permite dar por cerrado el episodio de los combustibles. La entidad considera que los riesgos globales se han moderado por una relativa normalización de los suministros en el mercado de hidrocarburos. Pero la incertidumbre alrededor de las negociaciones en Medio Oriente y los riesgos geopolíticos y comerciales todavía pueden mover nuevamente los precios de la energía.

El petróleo WTI, referencia utilizada en el reporte, registraba al 13 de agosto una cotización spot de US$41,5 por barril. El precio mostraba un avance de 20,6% frente a diciembre de 2025, aunque había retrocedido frente a los niveles de febrero y mayo.

Por eso el BCRP mantiene una vigilancia especial sobre la evolución de los precios y sus determinantes. El Directorio decidió mantener la tasa de referencia en 4,25% y dejó abierta la posibilidad de ajustar la posición monetaria si los datos muestran que las presiones inflacionarias están durando más de lo esperado.

La expectativa del Banco sigue siendo que la inflación vuelva al rango meta y se acerque a 2% conforme se disipen los efectos de los choques que elevaron los precios. Pero el propio organismo reconoce dos riesgos que podrían retrasar ese retorno: un Fenómeno de El Niño más intenso y una prolongación de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

En julio bajaron frente al mes anterior, pero todavía cuestan 17,8% más que hace un año. Mientras esa brecha no termine de cerrarse, el transporte seguirá siendo uno de los principales canales por los que el shock de los combustibles se mantiene dentro de la inflación peruana.