Día del Padre: importaciones de audífonos se triplican y relojes aumentan 50% por campaña comercial

La demanda de productos tecnológicos impulsó las compras externas en la campaña por el Día del Padre. | Composición LR/ IA

La demanda de productos tecnológicos impulsó las compras externas en la campaña por el Día del Padre. | Composición LR/ IA

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A pocos días de celebrarse el Día del Padre, las importaciones de los productos más asociados a esta campaña muestran tendencias distintas. Mientras artículos tecnológicos como audífonos y relojes registraron un fuerte crecimiento entre febrero y mayo de este año, otras categorías tradicionales, como el calzado, retrocedieron frente al mismo periodo de 2025, según cifras del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Audífonos triplican su valor importado y se consolidan como uno de los regalos favoritos

Los audífonos fueron, de lejos, el producto con el mejor desempeño en la campaña por el Día del Padre. Entre febrero y mayo de 2026, las importaciones alcanzaron los US$24,4 millones, lo que supone un aumento de 209% respecto al mismo periodo del año pasado. En volumen, ingresaron al país 3,9 millones de unidades, un crecimiento de 62%.

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La magnitud del avance se aprecia al comparar las cifras con las de 2025: hace un año las compras externas de audífonos sumaban apenas US$7,8 millones. Actualmente, el monto prácticamente se ha triplicado, lo que refleja la creciente preferencia de los consumidores por productos tecnológicos para esta fecha comercial.

China continúa dominando ampliamente este mercado al concentrar el 96% de las importaciones, mientras que Vietnam aparece en un distante segundo lugar con apenas el 2%.

Relojes y correas mantienen el impulso, mientras el calzado pierde terreno

Los relojes también registraron resultados positivos. Entre febrero y mayo, las importaciones ascendieron a US$5,2 millones, un incremento de 50% frente al mismo periodo de 2025. En cantidad, ingresaron 310.699 unidades, 41,2% más que un año antes.

El principal proveedor fue China, con el 58% del mercado, impulsado por la mayor presencia de relojes inteligentes y modelos electrónicos de precios accesibles. Detrás se ubicaron Suiza, con el 26%; Japón, con el 10%; y Singapur, con el 2%.

Dentro de esta categoría, los smartwatches mantuvieron una tendencia ascendente. Sus importaciones crecieron 12% en valor y 23% en volumen, confirmando el interés de los consumidores por dispositivos que combinan tecnología y conectividad.

Las correas también mostraron un desempeño destacado. El valor importado aumentó 36%, hasta alcanzar los US$287.625, mientras que el volumen se disparó 150,6%, superando las 106.000 unidades.

Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por las compras a China, que aumentaron 137%. También contribuyeron los mayores envíos desde España e Italia, con incrementos de 34% y 6%, respectivamente. A diferencia de otros productos, el mercado de correas presenta una oferta más equilibrada: Italia lidera el ingreso de estos productos con el 45% del total, seguida de China con el 40% y España con el 7%.

El panorama fue distinto para el calzado. Durante la campaña, las importaciones cayeron 12,5% en valor y 16,5% en volumen, convirtiéndose en una de las pocas categorías que registró un retroceso. Vietnam se mantuvo como el principal proveedor con una participación de 31%, seguido por China (28%) y Brasil (9%).

Las billeteras, por su parte, mostraron un comportamiento estable. Aunque el valor importado disminuyó ligeramente en 1%, el volumen avanzó 2% respecto al año pasado. China concentró el 72% de las compras externas de este producto, seguida por Vietnam, India y Colombia.

En conjunto, las cifras sugieren que para esta campaña del Día del Padre los consumidores están destinando una mayor parte de su gasto a artículos tecnológicos y accesorios, mientras que productos tradicionales como el calzado muestran una demanda más moderada.