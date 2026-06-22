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Cáncer no será motivo de despido en Perú: MTPE prohíbe ceses y exige condiciones laborales flexibles

El reglamento del MTPE prohíbe el despido de trabajadores con cáncer, al considerarlo nulo, y establece que empleadores del sector público y privado deberán adecuar las condiciones de trabajo mediante medidas como teletrabajo, horarios flexibles o cambio de funciones, sin recortar la remuneración.

Nueva ley laboral protege a trabajadores con cáncer en el sector público y privado.
Nueva ley laboral protege a trabajadores con cáncer en el sector público y privado. | Andina
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Perder el trabajo mientras se enfrenta un tratamiento contra el cáncer ya no podrá justificarse legalmente en Perú. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) presentó el Decreto Supremo N.° 008-96-TR, norma que incorpora el diagnóstico de cáncer como causal de despido nulo en los sectores público y privado.

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La medida fue anunciada por el ministro Freddy Solano González, quien reveló una cifra que encendió las alertas: durante 2025, la Sunafil detectó 36 casos de despidos vinculados a trabajadores con cáncer y, en lo que va de 2026, ya se registran otros 30.

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La norma modifica el Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, la Ley de la Carrera Administrativa y la Ley del Servicio Civil. Con ello, establece expresamente que ningún trabajador podrá ser despedido por tener cáncer, recibir tratamiento o sufrir consecuencias derivadas de la enfermedad.

'Esta regulación busca proteger la dignidad y permanencia laboral de las personas diagnosticadas con cáncer', señaló el titular del MTPE durante la presentación oficial.

Teletrabajo y horarios flexibles: las medidas que deberán aplicar las empresas

El reglamento también obliga a las empresas e instituciones públicas a adecuar las condiciones laborales de los trabajadores oncológicos para que puedan continuar desempeñando sus funciones sin poner en riesgo su salud.

Entre las medidas contempladas figuran el teletrabajo, la flexibilización de horarios, la adaptación del puesto laboral y el cambio de funciones compatibles con la situación médica del trabajador. Todo ello deberá aplicarse sin reducción de sueldo.

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Desde el MTPE remarcaron que el objetivo es evitar que miles de personas enfrenten, además de la enfermedad, la incertidumbre de perder sus ingresos durante el tratamiento.

'El verdadero impacto de esta norma dependerá de que se cumpla dentro de los centros de trabajo', sostuvo Freddy Solano González.

Pacientes destacan la norma: 'Ahora podremos concentrarnos en sanar'

Durante el evento participaron pacientes oncológicos que contaron cómo el miedo al despido suele convertirse en otra carga durante el tratamiento. Miguel Paz Baldera, diagnosticado con cáncer de próstata, afirmó que el decreto 'cierra una brecha histórica' para quienes enfrentan esta enfermedad y consideró que la norma 'revalora la vida de los pacientes'.

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Por su parte, Ana María Hi López recordó que muchas personas no cuentan con redes de apoyo ni estabilidad laboral mientras atraviesan tratamientos complejos como quimioterapias o cirugías. 'Quien enfrenta el cáncer necesita concentrarse en sanar, sin tener miedo de perder su trabajo', expresó.

En la presentación también participaron la ministra Edith Pariona Valer, la congresista Marleny Portero López, autora del proyecto de ley, además de representantes del Seguro Social de Salud del Perú y del sector Salud.

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