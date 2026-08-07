Elmer Cuba niega que Gobierno vaya a privatizar Petroperú y afirma que buscarán recuperar su rentabilidad

La petrolera estatal inicia una nueva etapa de gestión tras la renovación de su directorio y enfrenta el desafío de definir su rumbo empresarial. | Composición LR/IA

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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, descartó este jueves que el nombramiento del nuevo directorio de Petroperú forme parte de una estrategia para privatizar la empresa estatal. Según sostuvo, la decisión del Ejecutivo apunta a fortalecer la gestión de la compañía para que vuelva a generar utilidades y pueda cumplir con sus compromisos.

Las declaraciones fueron formuladas durante una conferencia de prensa, luego de que el Gobierno oficializara cambios en la conducción de la petrolera estatal, una decisión que volvió a abrir el debate sobre el futuro de Petroperú y el modelo de gestión que seguirá la empresa en los próximos años.

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"Si pensásemos privatizar Petroperú lo hubiera anunciado esta mañana. No es el caso. Nombras a un directorio para evitar el colapso, salir del hoyo, hacer que la compañía vuelva a generar utilidades y respaldarla para que pueda cumplir sus propios compromisos", afirmó Cuba.

El titular del Ministerio de Economía señaló que el nuevo directorio tendrá como principal tarea encaminar a la empresa hacia una gestión que le permita fortalecer su desempeño y recuperar su capacidad para generar resultados positivos.

Contraste con la propuesta de campaña

Las declaraciones del ministro contrastan con una de las propuestas que Keiko Fujimori presentó durante la campaña presidencial de 2026 sobre el futuro de Petroperú.

En ese entonces, la hoy mandataria planteó convertir la empresa estatal en una Asociación Público-Privada (APP), un esquema que contemplaba la incorporación de inversión privada manteniendo la participación del Estado. La propuesta fue presentada como una alternativa para mejorar la gestión de la compañía y fortalecer su gobierno corporativo, sin plantear una privatización total.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha anunciado una iniciativa para implementar ese modelo. Por el contrario, Cuba afirmó que el nombramiento del nuevo directorio responde a la decisión de mantener a Petroperú como empresa estatal y trabajar en su recuperación.

Si bien el ministro descartó que exista un proceso de privatización en marcha, sus declaraciones no hicieron referencia a la propuesta de Asociación Público-Privada planteada durante la campaña electoral.

Nuevo directorio asume la conducción de Petroperú

Junto con las declaraciones del ministro, el Ejecutivo oficializó cambios en el directorio de Petroperú. La Junta General de Accionistas designó como nuevos directores a Oliver Thomas Alexander Stark Preuss, César Augusto Burga Rivera, Daniel Enrique Cabrera Ortega y Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez.

El directorio constituye el máximo órgano de decisión de la empresa y tiene entre sus funciones definir los lineamientos estratégicos de la petrolera, supervisar la gestión de la administración y adoptar las principales decisiones corporativas.

Con esta renovación, el Gobierno apuesta por una nueva etapa en la conducción de Petroperú, en un contexto en el que la empresa continúa siendo objeto de debate por su situación financiera, su rol dentro del mercado de hidrocarburos y las alternativas planteadas para asegurar su sostenibilidad.

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Debate sobre el futuro de la empresa continúa

Las declaraciones de Elmer Cuba se producen en medio de una discusión que se mantiene vigente sobre el futuro de Petroperú y el nivel de participación que debería tener el Estado en la empresa.

En los últimos años se han planteado distintas alternativas para su reorganización, desde fortalecer su gestión como empresa pública hasta incorporar capital privado mediante esquemas de asociación. En ese contexto, la propuesta de Keiko Fujimori de convertir a Petroperú en una Asociación Público-Privada forma parte de ese debate, aunque hasta ahora el Gobierno no ha anunciado medidas para llevarla adelante.

Por el momento, la posición oficial expresada por el Ministerio de Economía es que la prioridad será la gestión del nuevo directorio y la recuperación de la capacidad de la empresa para generar utilidades y cumplir con sus obligaciones. Las decisiones que adopte la nueva administración marcarán el rumbo de Petroperú en los próximos meses y serán observadas por el mercado, los trabajadores y los distintos actores vinculados al sector energético.