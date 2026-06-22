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Megapuerto de Chancay: Sunat incorpora escáneres de alta tecnología para acelerar inspecciones y fortalecer la seguridad logística

La Sunat puso en operación dos escáneres de contenedores de alta tecnología en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, donados por la Embajada de Estados Unidos. La medida busca agilizar las inspecciones aduaneras.

Modernización aduanera: Sunat agiliza inspecciones con equipos donados por EE. UU..
Modernización aduanera: Sunat agiliza inspecciones con equipos donados por EE. UU.. | Composición LR/IA
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) puso en operación dos escáneres de contenedores de alta tecnología en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay como parte de su proceso de modernización y fortalecimiento del control aduanero.

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Los equipos, donados por la Embajada de Estados Unidos, permitirán agilizar el comercio lícito y reforzar la seguridad de la cadena logística vinculada al comercio exterior.

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La implementación de esta tecnología permitirá optimizar la inspección de mercancías sin necesidad de abrir físicamente los contenedores, reduciendo tiempos y costos logísticos.

La iniciativa también busca fortalecer la seguridad de la cadena de suministro y contribuir a la competitividad del país mediante controles más eficientes y rápidos.

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Escáneres de alta tecnología fortalecen el control aduanero

Los equipos instalados en el megapuerto de Chancay corresponden a escáneres de rayos X de alta energía diseñados para la inspección de carga en tiempo real.

Su tecnología permite identificar densidades, estructuras y posibles irregularidades dentro de los contenedores, lo que facilita la detección de mercancías ilícitas o declaradas incorrectamente sin necesidad de intervención física.

La ceremonia de inauguración contó con la participación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el jefe de la Sunat, Javier Franco Castillo; y el embajador de los EE. UU., Bernie Navarro.

Según la entidad, la iniciativa reafirma el compromiso del Estado peruano con la transparencia, la facilitación del comercio exterior y la lucha contra el contrabando y otros ilícitos.

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Modernización de la Sunat amplía infraestructura tecnológica

La instalación de los nuevos escáneres en Chancay se suma a la infraestructura tecnológica que la Sunat ya tiene operativa en otros puntos estratégicos del país, entre ellos la frontera terrestre de Tacna y los terminales portuarios del Callao y Paita.

Durante la inauguración, Franco Castillo destacó la relevancia de esta incorporación tecnológica y señaló que permitirá mejorar la capacidad de control e incrementar la eficiencia en la revisión de mercancías sin afectar la fluidez del comercio exterior.

Añadió que los equipos de inspección no intrusiva representan un hito importante en el proceso de modernización de la administración aduanera.

Puerto de Chancay registra crecimiento en carga y comercio exterior

Desde el inicio de sus operaciones, el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay ha movilizado 425.427 contenedores.

El régimen de transbordo representa el 47% del total, con 200.046 contenedores, seguido por las importaciones, con 137.647 contenedores (32%), y las exportaciones, con 87.743 contenedores (21%).

El valor total de las importaciones realizadas por este puerto asciende a US$2.323.187.407. Destacan vehículos, maquinarias, cereales y equipos eléctricos como las mercancías con mayor movimiento.

En tanto, las exportaciones alcanzan US$1.343.821.072, lideradas por paltas, minerales metálicos, pólvora y explosivos, aceite de palma y uvas. Asimismo, durante 2025 las importaciones por Chancay generaron una recaudación de S/1.037 millones, mientras que entre enero y mayo de 2026 la recaudación alcanzó S/603 millones.

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