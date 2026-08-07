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Gobierno plantea mover todos los feriados del año a los viernes, excepto 28 de julio, Navidad y Año Nuevo

Ministro de Economía asegura que medida permitirá planificar mejor los descansos familiares. Propuesta se da tras un primer borrador del pedido de facultades, donde se pretendía eliminarlos.

Feriados se trasladarían a los viernes, según propuesta del gobierno.
Feriados se trasladarían a los viernes, según propuesta del gobierno.
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El ministro de Economía, Elmer Cuba, señaló que el gobierno evalúa la posibilidad de trasladar todos los feriados del año -a excepción de los correspondientes a 28 de julio, Navidad y Año Nuevo- a los días viernes a fin de mejorar la planificación de estos descansos.

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Según la postura del titular del MEF, se trata de “optimizarlos en el margen” y que de esta forma se tenga un mayor control anual. “Si ya sabes tú a principio de años todos los feriados que pasan a los viernes puedes planificar mejor tus descansos familaires y laborales. También a todos los sectores de turismo pueden planificar mejor sus compras”, señaló en conferencia de prensa.

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La posible reducción del número de feriados fue un tema abordado en el borrador del pedido de facultades legislativas, que generó preocupacion por algunos diputados ante el recorte de beneficios laborales.

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