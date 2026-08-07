Gobierno plantea mover todos los feriados del año a los viernes, excepto 28 de julio, Navidad y Año Nuevo

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El ministro de Economía, Elmer Cuba, señaló que el gobierno evalúa la posibilidad de trasladar todos los feriados del año -a excepción de los correspondientes a 28 de julio, Navidad y Año Nuevo- a los días viernes a fin de mejorar la planificación de estos descansos.

Según la postura del titular del MEF, se trata de “optimizarlos en el margen” y que de esta forma se tenga un mayor control anual. “Si ya sabes tú a principio de años todos los feriados que pasan a los viernes puedes planificar mejor tus descansos familaires y laborales. También a todos los sectores de turismo pueden planificar mejor sus compras”, señaló en conferencia de prensa.

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La posible reducción del número de feriados fue un tema abordado en el borrador del pedido de facultades legislativas, que generó preocupacion por algunos diputados ante el recorte de beneficios laborales.