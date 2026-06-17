Sunat rematará 100 bienes embargados valorizados en más de S/37 millones: hay depósitos, casas y terrenos desde S/2.300, ¿cómo participar?

Entre las propiedades disponibles hay depósitos, estacionamientos, departamentos y terrenos con precios desde S/2.322 hasta más de S/2.6 millones. | Composición LR/IA

Entre las propiedades disponibles hay depósitos, estacionamientos, departamentos y terrenos con precios desde S/2.322 hasta más de S/2.6 millones. | Composición LR/IA

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció una nueva subasta de bienes inmuebles embargados a contribuyentes que no regularizaron sus obligaciones tributarias. El remate se llevará a cabo los días 23 y 25 de junio e incluirá 100 propiedades valorizadas en conjunto en más de S/37.8 millones.

Entre los bienes disponibles figuran depósitos, estacionamientos, departamentos, casas, terrenos, locales comerciales, oficinas y predios rústicos ubicados en distintas regiones del país.

TE RECOMENDAMOS ¡CONGRESO CONFORMADO! RESULTADOS FINALES Y JORGE NIETO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los precios base parten desde S/2.322 por un clóset en Santiago de Surco y alcanzan valores superiores a S/2.6 millones en el caso de algunos terrenos.

Remate de inmuebles Sunat: propiedades disponibles y precios base

La subasta contempla una amplia variedad de inmuebles distribuidos en diferentes categorías. Entre las alternativas se encuentran más de 30 depósitos con precios entre S/3.364 y S/99.810 en ocho distritos de Lima, así como 14 estacionamientos cuyos valores fluctúan entre S/17.245 y S/79.329.

También destacan una casa en Villa El Salvador con un precio base de S/214.304 y una vivienda en Piura desde S/212.393. A ello se suman seis locales comerciales, ocho tiendas, un local industrial en el Callao, una oficina, 12 predios rústicos, dos departamentos en San Isidro valorizados en S/629.262 y S/1.686.304, dos terrazas en Asia y 21 terrenos con precios desde S/21.931 hasta S/2.695.885.

Bienes embargados se ubican en Lima, Callao, Piura, Ica y La Libertad

Los inmuebles incluidos en el remate se encuentran distribuidos en 24 distritos de diferentes regiones del país.

La mayor concentración se ubica en Lima, en distritos como Cercado de Lima, Santiago de Surco, San Isidro, Miraflores, San Martín de Porres, Pueblo Libre, San Miguel, Asia, San Borja, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y Villa El Salvador.

Además, la oferta comprende propiedades localizadas en Callao, Ica, Piura y La Libertad. Entre las opciones de menor valor destacan depósitos en San Martín de Porres desde S/3.364, depósitos en Pueblo Libre desde S/4.920 y un clóset en Santiago de Surco con un precio base de S/2.322.

¿Cómo participar en la subasta de la Sunat?

La Sunat informó que cualquier ciudadano puede participar en el remate presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI). La inscripción y la participación en el proceso son gratuitas.

La subasta se desarrollará bajo la modalidad de 'sobre cerrado', mecanismo mediante el cual los postores presentan sus ofertas económicas en un ánfora.

Resultará ganador quien formule la propuesta más alta y cumpla con los requisitos establecidos. El remate se realizará en la sede de la Sunat ubicada en la avenida Arenales 335-357, en el Cercado de Lima.

Los interesados pueden revisar las bases, condiciones y el listado completo de bienes en el portal de remates tributarios de la entidad o solicitar información a través de los canales habilitados.