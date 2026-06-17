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MTPE: Llamkasun Perú invertirá casi S/4 millones en Moquegua para generar más de 300 empleos temporales en 10 distritos, ¿qué impacto tendrá?

El ministro Freddy Solano informó que el MTPE destinará cerca de S/4 millones a través de Llamkasun Perú para financiar proyectos que mejorarán la infraestructura pública y el bienestar de la población vulnerable en la región.

Llamkasun Perú también ha promovido más de 490 empleos temporales en 2026 y proyectos en Quinistaquillas y Omate, priorizando la atención a necesidades locales.
Llamkasun Perú también ha promovido más de 490 empleos temporales en 2026 y proyectos en Quinistaquillas y Omate, priorizando la atención a necesidades locales. | Composición LR
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mediante el Programa de Empleo Temporal 'Llamkasun Perú', destinará cerca de S/4 millones en Moquegua para financiar proyectos de inversión y actividades de intervención inmediata que permitirán generar más de 300 empleos temporales en beneficio de la población vulnerable de 10 distritos de la región.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo, Freddy Solano González, durante la Sesión Plenaria de la 'Mesa de diálogo para atender la problemática de la cuenca del río Coralaque mediante el Plan de Acción Integrado', organizada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

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Inversión de Llamkasun Perú impulsará empleo temporal en Moquegua

La inversión anunciada permitirá financiar proyectos y actividades orientadas a generar oportunidades laborales temporales para la población vulnerable de la región. Según informó el MTPE, los recursos serán ejecutados mediante intervenciones que combinan mejoras en infraestructura pública y atención de necesidades locales.

El ministro Solano señaló que estos permitirán fortalecer la infraestructura pública, mejorar las condiciones de vida de la población y generar oportunidades de empleo ingresos para las familias desprotegidas.

Asimismo, destacó que el objetivo es llevar acciones concretas a los territorios afectados por problemáticas sociales y ambientales, contribuyendo a su recuperación y desarrollo.

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Resultados de empleo e inversión acumulados en la región

En lo que va de 2026, el programa 'Llamkasun Perú' promovió la generación de más de 490 empleos temporales en Moquegua mediante el financiamiento de ocho Actividades de Intervención Inmediata y dos Proyectos de Inversión. Para ello se ejecutó una inversión superior a S/3,3 millones.

Asimismo, entre 2023 y la fecha, el programa impulsó más de 4.900 empleos temporales en los 20 distritos de la región. Este resultado fue posible gracias al financiamiento de 102 Actividades de Intervención Inmediata y seis Proyectos de Inversión, para los cuales se transfirieron más de S/18,7 millones a los gobiernos locales.

Nuevos proyectos en Quinistaquillas y Omate

El titular del MTPE reveló el financiamiento del proyecto 'Creación de los Servicios de Protección en la Rivera de las Quebradas Vulnerables ante el Peligro', que se ejecutará en el centro poblado San José de Chimpapampa, distrito de Quinistaquillas, provincia de General Sánchez Cerro.

La iniciativa contará con una inversión de S/1,1 millones y generará 54 empleos temporales, priorizando la reducción del riesgo de desastres en la zona.

De igual forma, se iniciará la ejecución de la obra 'Creación de la Plaza del Anexo de Chinchín', en el distrito de Omate, con una inversión de S/1,1 millones.

La colocación de la primera piedra está prevista para el 30 de junio y la obra permitirá generar alrededor de 100 empleos temporales para la población local. Con estas intervenciones, el Gobierno busca fortalecer la generación de empleo temporal, atender a la población vulnerable y dinamizar las economías locales de Moquegua.

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