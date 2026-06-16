INEI: desempleo cae a 5% en Lima, pero más de 1,6 millones de trabajadores siguen con ingresos insuficientes

Pese a la mejora del empleo, más de 1,6 millones de trabajadores continúan en situación de subempleo por ingresos. | Composición LR/ IA

Pese a la mejora del empleo, más de 1,6 millones de trabajadores continúan en situación de subempleo por ingresos. | Composición LR/ IA

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El mercado laboral de Lima Metropolitana mostró señales de mejora durante el trimestre móvil marzo-abril-mayo de 2026. La tasa de desempleo se redujo a 5%, su nivel más bajo para este periodo en los últimos años, mientras que el empleo adecuado registró un crecimiento de 9,6% respecto al mismo trimestre de 2025, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, detrás de estos resultados favorables persiste una realidad que afecta a una parte importante de la fuerza laboral. Un total de 1 millón 672.200 personas continúa en condición de subempleo por ingresos, es decir, tienen un trabajo, pero sus remuneraciones resultan insuficientes respecto a la jornada que realizan y las características de su ocupación.

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En otras palabras, el problema ya no está únicamente en conseguir empleo, sino en acceder a uno que permita obtener ingresos adecuados.

El desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en 5% entre marzo y mayo de 2026.

INEI: empleo adecuado crece más rápido que la ocupación total

Entre marzo y mayo de este año, Lima Metropolitana registró 5 millones 880.000 personas ocupadas, lo que representa un incremento de 367.800 trabajadores frente al mismo periodo de 2025.

No obstante, el dato más relevante es el avance del empleo adecuado. Este indicador agrupa a los trabajadores que laboran una jornada normal y perciben ingresos considerados suficientes. La población en esta condición alcanzó los 3 millones 868.000 trabajadores, tras crecer en 337.400 personas durante el último año.

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), esto significa que el 62,5% de la fuerza laboral actual cuenta con un empleo de calidad, la cifra más alta registrada para este trimestre desde el año 2010, dejando de lado el rebote excepcional que vino tras la pandemia.

Esta recuperación también se reflejó en una reducción de la desocupación, ya que la tasa de desempleo bajó de 5,6% a 5%, lo que equivale a 18.000 personas menos buscando trabajo. En resumen, estos números del INEI muestran que, de cada 100 limeños que forman parte de la fuerza laboral, 95 ya se encuentran trabajando y solo cinco están en busca de un empleo.

Más de 1,6 millones de limeños continúan en situación de subempleo

Pese a la mejora de los principales indicadores, el informe muestra que una parte importante de los trabajadores continúa enfrentando dificultades para generar ingresos suficientes. El subempleo por ingresos —también denominado subempleo invisible— alcanzó a 1 millón 672.200 personas en Lima Metropolitana. Esta cifra equivale al 27% de la población económicamente activa y supone un incremento de 32.100 trabajadores respecto al mismo trimestre del año anterior.

A diferencia del desempleado, el subempleado por ingresos sí tiene trabajo. Sin embargo, los ingresos que percibe son considerados insuficientes para las horas trabajadas o para las características de la ocupación que desempeña.

Subempleo por ingresos alcanzó a 1 millón 672.200 personas en Lima Metropolitana.

El fenómeno afecta principalmente a las mujeres. Del total de trabajadores subempleados por ingresos, el 63,6% corresponde a población femenina. Además, mientras el subempleo por ingresos masculino disminuyó 1,8%, entre las mujeres aumentó 4,2% en comparación con el año anterior.

El grupo de entre 25 y 44 años concentra también un incremento importante. En este segmento, la población subempleada por ingresos creció 6,5% durante el último año.

Universitarios ocupan más puestos de trabajo, pero también crece el subempleo

Uno de los hallazgos más llamativos del informe está relacionado con los trabajadores con educación superior universitaria. Por un lado, la ocupación de este grupo aumentó 20,5%, el mayor crecimiento entre todos los niveles educativos analizados. En términos absolutos, ello significó la incorporación de 331.100 universitarios al mercado laboral respecto al mismo periodo de 2025.

Asimismo, la cantidad de universitarios con empleo adecuado creció 18,4%, equivalente a 234.200 personas adicionales.

Sin embargo, el informe también muestra una señal de alerta. La población con estudios universitarios que se encuentra subempleada por ingresos aumentó 26%, pasando de 267.500 a 337.000 personas.

Esto significa que, aunque más profesionales lograron insertarse en el mercado laboral, una parte de ellos continúa desempeñándose en puestos o condiciones salariales que no corresponden a su nivel de formación.

El descenso del desempleo y el avance del empleo adecuado confirman una mejora del mercado laboral limeño. Aun así, más de 1,6 millones de personas permanecen en situación de subempleo por ingresos, una señal de que la recuperación sigue siendo desigual.