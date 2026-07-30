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Economía

Juan Sheput sobre los 16 feriados en Perú: “No se van a aumentar ni disminuir por ahora”

El ministro de Trabajo afirmó que el Ejecutivo mantendrá por ahora los 16 feriados nacionales mientras se realiza un análisis técnico sobre sus efectos en la competitividad y el turismo.

El ministro de Juan Sheput aseguró este jueves que el Gobierno de Keiko Fujimori mantendrá, por ahora, el actual régimen de feriados.
El ministro de Juan Sheput aseguró este jueves que el Gobierno de Keiko Fujimori mantendrá, por ahora, el actual régimen de feriados. | Composición LR/IA
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El Gobierno de Keiko Fujimori decidió pausar cualquier modificación al calendario de feriados nacionales. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, aseguró este jueves que no existe una decisión tomada para reducir ni aumentar los días no laborables y que el Ejecutivo iniciará recién una evaluación de impacto antes de plantear cambios.

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La aclaración llega después de que circulara un documento atribuido al Ministerio de Trabajo (MTPE) que sugería una eventual revisión del número de feriados en el país. Según explicó el titular de la cartera en una entrevista con RPP, ese texto no corresponde a una propuesta oficial aprobada por el Gobierno, sino a un borrador preliminar utilizado para una discusión inicial.

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De esta manera, el Ejecutivo busca desactivar las especulaciones sobre una eliminación inmediata de feriados, un tema que suele generar tensión entre gremios empresariales, trabajadores y sectores vinculados al turismo interno.

Gobierno mantiene los 16 feriados mientras reúne información sobre productividad y turismo

Sheput comentó que la prioridad del Gobierno es recopilar información antes de abrir un debate formal. Indicó que todavía no se cuenta con la evidencia suficiente para determinar si el número actual de feriados afecta la productividad de la economía o, por el contrario, contribuye a dinamizar actividades como el turismo, el comercio y los servicios.

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El titular del MTPE remarcó que, por ahora, existe una decisión política de mantener el esquema vigente. Añadió que el Gobierno se encuentra en una etapa de organización y revisión de datos antes de asumir reformas que puedan tener efectos sobre distintos sectores económicos.

El Perú cuenta actualmente con 16 feriados nacionales, uno de los números más altos de la región. En los últimos años, además, se han sumado días no laborables decretados por el Ejecutivo para fomentar el turismo interno, lo que ha ampliado los llamados feriados largos.

Debate sobre feriados enfrenta competitividad empresarial y actividad turística

La discusión de fondo no es nueva, ya que parte del sector empresarial sostiene que un mayor número de feriados puede reducir la competitividad, especialmente en actividades industriales y productivas que operan con costos fijos elevados. La competitividad, en este contexto, alude a la capacidad de las empresas para producir y vender a menores costos frente a sus competidores locales e internacionales.

Sin embargo, otros sectores defienden el mantenimiento de los feriados. El turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio suelen registrar un aumento de demanda durante los fines de semana largos. Para muchas regiones fuera de Lima, esos periodos representan una oportunidad para atraer visitantes y generar ingresos adicionales.

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Sheput reconoció que ambas posiciones deberán ser consideradas en el análisis que emprenderá el Ejecutivo. Según comentó, la presidenta Keiko Fujimori ha planteado abrir la discusión sobre el tema, aunque sin adelantar una conclusión.

El debate también tiene un componente laboral y social. Los feriados no solo implican descanso para los trabajadores formales, sino que además generan pagos adicionales cuando se laboran sin descanso sustitutorio, lo que puede elevar los ingresos de algunos trabajadores en actividades que continúan operando esos días.

Por ahora, el mensaje del Gobierno es de cautela. No habrá cambios inmediatos en el calendario de feriados y cualquier eventual modificación dependerá de los resultados de los estudios técnicos y de las conversaciones con los sectores involucrados.

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