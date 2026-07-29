Keiko Fujimori podría reducir los feriados: ¿cómo impactaría la medida en trabajadores y empresas?

El cambio en el calendario laboral abriría un nuevo debate sobre productividad, descanso y organización empresarial. | Composición LR/Andina

El cambio en el calendario laboral abriría un nuevo debate sobre productividad, descanso y organización empresarial. | Composición LR/Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La posibilidad de reducir los feriados en el país forma parte del paquete de reformas que el Ejecutivo busca impulsar mediante facultades legislativas. La propuesta deberá ser presentada ante el Congreso, que tendrá que evaluar si autoriza al Gobierno a emitir normas sobre las materias incluidas en la solicitud.

El planteamiento ocurre mientras el Ejecutivo busca avanzar con una agenda de cambios económicos y administrativos. Dentro de ese conjunto de medidas se encuentra la revisión del número de feriados nacionales, aunque hasta el momento no se ha informado qué fechas serían modificadas ni cuál sería el mecanismo que se aplicaría.

TE RECOMENDAMOS ESPAÑA EN VIVO: GANAN EL MUNDIAL Y LLUEVEN CRÍTICAS A TRUMP E INFANTINO | QUE NO SE TE OLVIDE

Actualmente, los feriados nacionales en Perú están establecidos mediante leyes aprobadas por el Congreso y representan días de descanso obligatorio para los trabajadores. Durante estas fechas, los empleados tienen derecho al descanso remunerado y, en caso de laborar, existen reglas específicas sobre la compensación correspondiente.

El calendario de feriados incluye fechas vinculadas con celebraciones nacionales, religiosas y conmemoraciones históricas. Entre ellas se encuentran días como Año Nuevo, Semana Santa, Fiestas Patrias, el Día del Trabajo, la Batalla de Ayacucho y Navidad, entre otras jornadas reconocidas oficialmente.

Además de los feriados nacionales, el Estado también establece días no laborables en determinados periodos, principalmente para el sector público. Estas fechas no tienen la misma condición que un feriado nacional, debido a que responden a disposiciones específicas emitidas por el Ejecutivo y pueden estar sujetas a reglas de recuperación de horas.

La diferencia entre ambas figuras es relevante porque una modificación del calendario oficial requeriría cambiar las normas que reconocen esos días como descanso obligatorio, mientras que los días no laborables dependen de decisiones administrativas del Gobierno.

Reducción de feriados: qué pasaría con los trabajadores y empresas

Para los trabajadores, una eventual reducción de feriados significaría cambios en el número de días de descanso reconocidos durante el año. Sin embargo, el efecto concreto dependerá de la propuesta final que presente el Ejecutivo y de las normas que sean aprobadas posteriormente.

Los feriados forman parte de la organización laboral porque determinan jornadas de descanso y establecen condiciones para quienes deben prestar servicios durante esas fechas. Cualquier modificación tendría que precisar qué días mantendrían esa condición y cuáles dejarían de formar parte del calendario oficial.

En el sector privado, las empresas organizan sus actividades considerando los feriados establecidos durante el año. Cambios en esas fechas podrían modificar la programación de turnos, la distribución del personal y la planificación de operaciones en actividades que requieren continuidad.

Sectores como manufactura, comercio, transporte, servicios y turismo toman en cuenta el calendario de feriados para organizar sus actividades. Las empresas que trabajan con procesos continuos pueden ajustar sus cronogramas ante cambios en los días disponibles de operación, mientras que otros negocios adaptan su atención según los periodos de mayor movimiento.

El impacto económico de una reducción de feriados dependerá del contenido de la reforma y de la forma en que sea aplicada. La medida podría modificar la distribución de jornadas laborales durante el año, pero sus efectos concretos solo podrán determinarse cuando exista una norma aprobada.

Los feriados también tienen una relación con actividades económicas vinculadas al consumo y al desplazamiento de personas. Durante algunos periodos festivos aumenta la demanda de determinados servicios, mientras que otras actividades deben reorganizar sus operaciones debido a la reducción temporal de jornadas laborales.

Por ello, el alcance económico de la propuesta dependerá de qué cambios se planteen finalmente. La reducción del número de feriados, la modificación de fechas específicas o cualquier otro ajuste tendría efectos distintos según el sector y las características de cada actividad.

¿Qué falta para que se reduzcan los feriados?

El primer paso será la presentación del pedido de facultades legislativas ante el Congreso. En ese documento, el Ejecutivo deberá detallar las materias sobre las que solicita autorización para legislar y el periodo durante el cual podría emitir decretos legislativos.

Luego, el Parlamento deberá debatir la solicitud y definir si concede las facultades planteadas. En caso de aprobarse, el Gobierno podrá desarrollar las normas correspondientes dentro de los límites establecidos por la ley de delegación.

Recién con la publicación de esas normas se conocerá si habrá cambios en el calendario de feriados, cuáles serían las fechas involucradas y desde cuándo entrarían en vigencia las nuevas disposiciones.

Hasta el momento, no existe una lista oficial de feriados que serán eliminados o modificados. La propuesta permanece en una etapa inicial y dependerá del proyecto que presente el Ejecutivo y del resultado del debate en el Congreso.

La eventual reducción de feriados se convierte así en una medida que tendrá implicancias laborales y económicas, debido a que modifica una parte del calendario que influye tanto en la organización de los trabajadores como en la planificación de las empresas.