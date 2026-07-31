MEF: Luis Arias Minaya es designado como el nuevo jefe del gabinete de asesores

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó hoy a Luis Alberto Arias Minaya como jefe de Gabinete de Asesores del despacho ministerial. | La República

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó este viernes 31 de julio la designación del economista Luis Alberto Arias Minaya como nuevo jefe del Gabinete de Asesores del despacho ministerial, uno de los principales cargos de confianza dentro del sector y encargado de brindar soporte técnico al ministro en la formulación y evaluación de las políticas económicas.

La designación quedó formalizada mediante la Resolución Ministerial N.° 313-2026-EF/49, publicada en el diario oficial El Peruano y suscrita por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. En los considerandos de la norma se señala que el puesto se encontraba vacante, por lo que correspondía nombrar al funcionario que asumirá las funciones inherentes al cargo.

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¿Quién es Luis Arias Minaya, el economista que encabezará el gabinete de asesores del MEF?

Luis Arias Minaya cuenta con una extensa trayectoria en el sector público y en el ámbito académico. Es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y posee una maestría en Economía por la London School of Economics and Political Science (LSE), una de las instituciones más reconocidas en esta disciplina.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos vinculados al manejo de las finanzas públicas y la administración tributaria. Fue director y vicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entidad responsable de preservar la estabilidad monetaria y controlar la inflación del país.

También dirigió la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) entre los años 2000 y 2003. Durante ese periodo estuvo a cargo de la administración y recaudación de los principales impuestos, una función clave para el financiamiento del Estado.

Posteriormente fue jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, organismo encargado de la recaudación de tributos municipales, y en 2018 asumió la presidencia ejecutiva del Banco de la Nación, la entidad financiera estatal que presta servicios bancarios al Estado y a millones de ciudadanos.

Su experiencia también se extiende al ámbito universitario. Ha sido docente en la PUCP y en la Universidad de Lima, donde dictó cursos relacionados con política fiscal, macroeconomía y análisis económico de los impuestos.