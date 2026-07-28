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Economía

Rogers Valencia jura como nuevo titular del Mincetur

El economista y especialista en turismo retorna al sector público para liderar la cartera encargada de promover las exportaciones, la inversión turística y la competitividad del país.

Rogers Valencia fue designado como nuevo titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Rogers Valencia fue designado como nuevo titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. | Difusión
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Rogers Martín Valencia Espinoza asumió este martes el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, encabezada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Con su incorporación, pasa a formar parte del Gabinete Ministerial presidido por el titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

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El nuevo titular del Mincetur es profesional en Turismo por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector turístico peruano. Además, posee una maestría en Marketing Turístico y Hotelero por la Universidad de San Martín de Porres.

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Valencia Espinoza ya ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el Estado. Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo, ministro de Cultura y viceministro de Turismo, posiciones desde las que participó en la formulación de políticas orientadas a fortalecer la actividad turística y mejorar la competitividad del sector.

Su trayectoria también incluye participación en organizaciones empresariales y gremiales. Se desempeñó como presidente del Instituto Cusqueño de Economía (INCUSE) y de la Cámara Regional de Turismo del Cusco (CARTUC). Asimismo, integró la Cámara de Comercio de Cusco y el Consejo Consultivo de Turismo Cuida, además de ejercer como consultor internacional y miembro de la Asociación Civil Transparencia.

En el ámbito académico, Valencia ha desarrollado labores como docente en la Escuela de Postgrado de Turismo de la Universidad de San Martín de Porres, aportando a la formación de nuevos profesionales del sector.

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