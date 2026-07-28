Keiko Fujimori anuncia aumento del sueldo mínimo a S/1.300 en su mensaje a la Nación. | Composición LR/ Difusión

Keiko Fujimori anuncia aumento del sueldo mínimo a S/1.300 en su mensaje a la Nación. | Composición LR/ Difusión

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció este martes 28 de julio un incremento de la remuneración mínima vital (RMV) de S/1.130 a S/1.300, una de las principales medidas económicas presentadas durante su primer Mensaje a la Nación ante el Congreso. El aumento forma parte del paquete de acciones con el que el Ejecutivo busca impulsar el empleo formal, fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y sostener la recuperación económica.

"Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1.300 soles", afirmó la mandataria al presentar el quinto objetivo de su gobierno, centrado en preservar la sostenibilidad fiscal y dinamizar los principales motores de la economía: el trabajo, la inversión y la empresa.

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Actualmente, la remuneración mínima asciende a S/1.130, monto vigente desde enero de 2025. Con el anuncio presidencial, el salario básico aumentaría en S/170, aunque durante el discurso no se precisó la fecha en la que entrará en vigor la medida ni el mecanismo legal mediante el cual será aprobada.

Aumento de sueldo mínimo irá acompañado de un bono para las mypes

La presidenta sostuvo que el incremento salarial no se aplicará de forma aislada. Para amortiguar el impacto del mayor costo laboral sobre las empresas de menor tamaño, el Gobierno otorgará un bono compensatorio por única vez destinado a las micro y pequeñas empresas (mypes).

Según explicó, el subsidio permitirá que estos negocios puedan asumir el incremento de la remuneración mínima y, al mismo tiempo, incorporar más trabajadores a la formalidad. La formalización implica que los empleados accedan a beneficios laborales como seguro de salud, aportes previsionales, gratificaciones y vacaciones, además de contar con un vínculo laboral reconocido por la ley.

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"Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales", señaló Fujimori al defender el equilibrio entre la mejora de los ingresos de los trabajadores y la capacidad de las empresas para absorber el aumento de sus costos.

Las mypes concentran una parte importante del empleo en el país, aunque muchas operan en condiciones de informalidad. Por ello, el Ejecutivo plantea que el incremento de la RMV vaya acompañado de incentivos que reduzcan la presión financiera sobre este segmento empresarial.

Fujimori promete más crédito para las mypes y reformas contra la informalidad

Durante su intervención, Fujimori anunció que en los primeros cien días de gobierno se reactivará PROMYPE, se ampliará el acceso al financiamiento mediante COFIDE, se fortalecerá el programa Compras MYPErú y se impulsará el uso del factoring, mecanismo financiero que permite a las empresas obtener liquidez adelantando el cobro de sus facturas.

Asimismo, adelantó que más adelante enviará propuestas de carácter tributario y laboral con el objetivo de reducir la informalidad en el mercado de trabajo, aunque aseguró que esas reformas no implicarán una reducción de los derechos laborales vigentes.

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En paralelo, la presidenta reiteró que su administración buscará ofrecer estabilidad fiscal, seguridad jurídica y reglas claras para atraer inversión privada, bajo la premisa de que una mayor inversión genera nuevas empresas, más puestos de trabajo y un mayor crecimiento económico.

Con este anuncio, el aumento de la remuneración mínima se convierte en una de las primeras medidas económicas de alto impacto planteadas por el nuevo gobierno. Sin embargo, aún quedan pendientes detalles como la fecha de aplicación del incremento, el monto que tendrá el bono para las mypes y los criterios que se utilizarán para acceder a este beneficio, aspectos que no fueron precisados durante el Mensaje a la Nación.