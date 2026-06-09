Empleo en Perú: 45% de los trabajadores prioriza el crecimiento profesional frente a la estabilidad

El 45% de los trabajadores peruanos prioriza el crecimiento profesional frente a la estabilidad laboral. | Composición LR/IA

El 45% de los trabajadores peruanos prioriza el crecimiento profesional frente a la estabilidad laboral. | Composición LR/IA

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La posibilidad de desarrollarse profesionalmente se ha convertido en el principal factor de valoración para los trabajadores peruanos. Según el test de personalidad laboral 'Mundial laboral, ¿en qué posición juegas?', elaborado por Bumeran, el 45% de los talentos en Perú considera que lo más importante en su empleo es contar con oportunidades de crecimiento profesional, por encima de aspectos como la estabilidad, el ambiente laboral o la creatividad.

El estudio, realizado entre trabajadores de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá, revela además cambios en las prioridades laborales de los profesionales, quienes cada vez buscan espacios que les permitan asumir nuevos desafíos, adquirir habilidades y proyectar una carrera a largo plazo dentro de las organizaciones.

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El desarrollo profesional supera a la estabilidad laboral

De acuerdo con los resultados, el crecimiento profesional ocupa el primer lugar entre los aspectos más valorados por los trabajadores peruanos, con el 45% de las preferencias. En segundo lugar aparece la estabilidad laboral, mencionada por el 23% de los encuestados.

El desarrollo profesional supera a la estabilidad laboral.

Más atrás se ubican factores como el buen ambiente de trabajo (17%), la posibilidad de ser creativos (9%) y el orden organizacional (6%).

Estos resultados muestran que los colaboradores no solo buscan seguridad laboral, sino también oportunidades para avanzar profesionalmente y ampliar sus responsabilidades. Para las empresas, el hallazgo representa un desafío importante, ya que las posibilidades de capacitación, ascenso y aprendizaje continuo se han convertido en elementos clave para atraer y retener talento.

Liderazgo y trabajo en equipo marcan el perfil laboral peruano

El estudio también analizó las personalidades predominantes en el ámbito laboral mediante una analogía con las posiciones del fútbol. En ese contexto, el 50% de los trabajadores peruanos se identificó con el arquetipo de 'director técnico', caracterizado por liderar equipos, organizar procesos y gestionar situaciones de crisis.

Por su parte, el 30% se considera 'mediocampista', un perfil enfocado en conectar a los miembros del equipo y facilitar el flujo de información dentro de la organización. En tanto, el 20% se identifica con el rol de 'delantero', asociado a la obtención de resultados y al cumplimiento de objetivos.

La investigación muestra además una fuerte orientación hacia la colaboración. Ante la aparición de errores en el trabajo, el 58% afirma que ayudaría a sus compañeros a resolverlos, mientras que el 32% prefiere acompañar al equipo para alcanzar metas complejas.

La falta de compromiso es el principal problema en los centros de trabajo

Respecto a los aspectos negativos del entorno laboral, la falta de compromiso aparece como la principal preocupación para los trabajadores peruanos. El 31% de los encuestados la señaló como aquello que menos le gusta de su empleo.

Le siguen el caos y la falta de reglas claras, mencionados por el 23%; el individualismo, con el 18%; y el exceso de procesos burocráticos y la improvisación, ambos con 14%.

Asimismo, el estudio encontró que el 72% de los trabajadores suele asumir un rol mediador cuando surgen conflictos laborales, mientras que el 21% se encarga directamente de resolverlos.

Para Diego Tala, director comercial de Bumeran en Jobint, estos resultados reflejan la necesidad de orden y liderazgo dentro de las organizaciones. En un contexto marcado por cambios e incertidumbre, los trabajadores buscan entornos donde puedan desarrollarse profesionalmente, colaborar con sus equipos y contribuir al logro de objetivos comunes.