IPE: más de 368 mil puestos de trabajo se generan en Lima Metropolitana y el empleo crece a su mayor tasa desde 2010, ¿qué sectores destacan?
La población ocupada en Lima Metropolitana aumentó 6,7% entre marzo y mayo de 2026, según el IPE. El crecimiento estuvo impulsado por el empleo adecuado y los sectores comercio y servicios, mientras la economía peruana creció 3,7% en abril.
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Lima Metropolitana registró la creación de más de 368 mil puestos de trabajo durante el trimestre marzo-mayo de 2026, lo que representó un crecimiento de 6,7% frente al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con información analizada por el Instituto Peruano de Economía (IPE) a partir de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), se trata de la tasa más alta observada desde el primer trimestre de 2010, excluyendo el periodo de recuperación posterior a la pandemia.
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El resultado estuvo acompañado por una aceleración de la actividad económica. En abril de 2026, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,7% respecto al mismo mes del año previo, superando el avance de marzo (3,2%), impulsado principalmente por el desempeño de actividades no primarias como construcción y comercio.
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Empleo adecuado impulsa expansión del mercado laboral en Lima
El crecimiento del empleo en Lima Metropolitana estuvo liderado por el empleo adecuado, categoría que comprende a las personas que trabajan al menos 35 horas semanales y perciben ingresos superiores a una canasta mínima de consumo cercana a S/1.300. Este segmento aumentó 9,6% durante el trimestre marzo-mayo, con su mayor expansión en lo que va del año.
En contraste, el subempleo mostró un crecimiento de 1,5%, inferior al observado el mes anterior (3,0%). Asimismo, el empleo juvenil, correspondiente a personas de 14 a 24 años, avanzó 4,4% y acumuló cinco registros consecutivos en terreno positivo. Sin embargo, todavía existen alrededor de 140 mil jóvenes menos ocupados respecto a los niveles previos a la pandemia.
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Comercio y servicios lideran la generación de puestos de trabajo
Por sectores económicos, el mayor aporte a la expansión del empleo provino de comercio y servicios. El primero registró un incremento de 7,7%, equivalente a 92 mil nuevos trabajadores, mientras que servicios creció 6,1% y sumó 192 mil ocupados adicionales.
El mayor dinamismo laboral también se reflejó en los ingresos. El ingreso promedio por trabajo en Lima Metropolitana alcanzó S/2.317, lo que significó un incremento anual real de 3,5%.
Como resultado, la masa salarial —que representa la suma de los ingresos de todos los trabajadores— aumentó 10,4% en términos reales, con la cuarta expansión de dos dígitos en lo que va del año.
Construcción y comercio sostienen el crecimiento económico
La actividad económica peruana mostró una mayor aceleración en abril gracias al desempeño de los sectores no primarios. El PBI no primario avanzó 5,2%, impulsado principalmente por la construcción, que creció 12,9% debido a una mayor ejecución de obras privadas, reflejada en el aumento del consumo de cemento (13,9%), así como por un mayor avance de las obras públicas ejecutadas por autoridades subnacionales.
El comercio registró una expansión de 7,3%, la más alta desde marzo de 2022, favorecida por el incremento de 25,2% en la venta de vehículos livianos, pesados y menores.
En tanto, el sector servicios creció 2,8%, impulsado por el desempeño de restaurantes, que avanzaron 4,6%. En los próximos meses, el IPE advirtió que la economía enfrentará riesgos asociados a la incertidumbre electoral y al contexto geopolítico internacional, factores que podrían influir sobre la inversión, la inflación y el consumo.