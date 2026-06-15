INEI: economía peruana acelera en abril; comercio y construcción lideran el crecimiento

Economía peruana creció 3,73% en abril, aunque minería y agro cerraron en negativo, según el INEI | Composición LR

Economía peruana creció 3,73% en abril, aunque minería y agro cerraron en negativo, según el INEI | Composición LR

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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la producción nacional aumentó 3,73% frente al mismo mes del año pasado. El dato confirma que la actividad económica mantiene una trayectoria favorable en el arranque del 2026, aunque detrás del resultado aparecen diferencias importantes entre sectores que avanzaron con fuerza y otros que volvieron a mostrar señales de enfriamiento.

Esta vez, el mayor aporte no vino de actividades extractivas ni de exportación. El movimiento estuvo más ligado al mercado interno: más comercio, más actividad en construcción y una expansión sostenida de varios servicios terminaron inclinando el resultado del mes.

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Abril mostró una composición distinta del crecimiento. El mayor impulso ya no vino de actividades extractivas, sino de sectores más ligados al consumo, al movimiento empresarial y a la ejecución de obras.

INEI: Comercio y construcción explicaron gran parte del crecimiento económico registrado en abril

El comercio fue la actividad con mayor aporte al crecimiento mensual al sumar 0,80 puntos porcentuales al resultado nacional. Aunque el indicador agrupa distintos segmentos, el avance estuvo asociado al mejor desempeño del comercio mayorista, el dinamismo del comercio minorista y una mayor actividad en venta y reparación de vehículos.

No se trata de un dato menor. Cuando el comercio gana peso dentro del crecimiento económico, suele reflejar una mayor circulación interna de bienes y un movimiento más activo entre empresas y consumidores.

La construcción ocupó el segundo lugar en incidencia y aportó 0,78 puntos porcentuales. El resultado estuvo relacionado con una mayor actividad vinculada a obras y con una demanda sostenida de insumos para el sector.

Comercio y construcción lideraron el crecimiento económico de abril y explicaron gran parte del avance de 3,73% registrado por la economía peruana.

Solo estos dos sectores concentraron cerca del 42% del crecimiento económico registrado durante abril. A ese grupo se sumaron otras actividades que también terminaron empujando el resultado. El rubro de otros servicios añadió 0,63 puntos porcentuales; manufactura aportó 0,25 puntos; administración pública y defensa contribuyó con 0,21 puntos; mientras que servicios prestados a empresas sumó otros 0,12 puntos.

El comportamiento de algunos servicios también ayudó a sostener el resultado. Alojamiento y restaurantes registró un crecimiento de 4,48%, favorecido por una mayor actividad en restaurantes y por el movimiento generado durante el feriado largo de Semana Santa. Transporte, almacenamiento, correo y mensajería avanzó 1,44%; telecomunicaciones y otros servicios de información crecieron 1,03%; y el sector financiero y seguros aumentó 1,01%.

La suma de estos resultados terminó compensando el menor desempeño de otras actividades que tradicionalmente suelen tener un mayor peso en la economía.

Minería e hidrocarburos y agro cerraron abril con incidencia negativa

Aunque el crecimiento nacional fue positivo, el resultado no fue homogéneo. El sector minería e hidrocarburos registró la mayor incidencia negativa del mes y descontó 0,39 puntos porcentuales al crecimiento total. Detrás apareció el sector agropecuario, que restó otros 0,11 puntos.

El caso del agro se explicó particularmente por la caída del subsector agrícola, que retrocedió 3,33% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre los productos que mostraron menores niveles de producción destacaron la aceituna, con una caída de 77,60%; la páprika, con 41,24%; el café, con 12,18%; el cacao, con 11,65%; además de la papa, que disminuyó 7,24%.

De acuerdo con el informe del INEI, parte del comportamiento estuvo relacionado con condiciones climáticas menos favorables para el desarrollo de los cultivos. En varias zonas del país se registraron menores niveles de lluvias o temperaturas fuera de sus rangos habituales. Sin embargo, el escenario dentro del agro tampoco fue uniforme.

Hubo productos que mostraron un comportamiento opuesto y registraron aumentos importantes durante abril. La producción de arroz cáscara creció 39,16%, la caña de azúcar avanzó 39,15% y el espárrago aumentó 17,14%.

Además, el subsector pecuario mantuvo cifras positivas gracias al mayor volumen de producción de ave, leche fresca y porcino. La diferencia entre agricultura y producción pecuaria evitó que la caída del agro fuera más pronunciada.

La economía volvió a crecer en abril, pero esta vez el impulso no llegó desde las minas ni desde las exportaciones. El comercio, la construcción y los servicios sostuvieron el avance de la actividad económica, una señal de que el crecimiento encontró apoyo en más de un motor, aunque no todos los sectores avanzaron al mismo ritmo.