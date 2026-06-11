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Judicialidad

Presidenta de la Corte de La Libertad supervisa labor judicial y servicios de justicia en Huamachuco

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, realiza una visita administrativa en Huamachuco para supervisar la labor judicial.

La visita también incluyó revisiones de infraestructura y tecnología. Fuente: difusión.
La visita también incluyó revisiones de infraestructura y tecnología. Fuente: difusión.
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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, se trasladó hasta el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, para realizar una visita administrativa de supervisión de la labor judicial de magistrados y personal, y garantizar el correcto funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en beneficio de la ciudadanía.

Durante su estancia, la titular visitó el Módulo Básico de Justicia de Huamachuco, donde se reunió con jueces y servidores para exhortarlos a desarrollar un trabajo más eficiente, empático y de calidad. Además, conoció las necesidades que requieren atención a la brevedad, con el fin de contribuir a mantener un servicio ininterrumpido en favor de los usuarios de justicia.

PUEDES VER: Corte de La Libertad supervisa atención y funcionamiento de sede judicial de Cascas | La Libertad | La República

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En esta visita también estuvo presente el coordinador de Informática, Carlomarcell Castillo Pezzutti, quien revisó el adecuado funcionamiento de la red y los equipos tecnológicos, así como el uso del Sistema Integrado Judicial para mantener actualizada la información sobre la carga procesal. A su vez, la asistente de Infraestructura, Cinthya Sánchez García, verificó las condiciones de los ambientes asignados a jueces y personal para garantizar espacios seguros para la población y la familia judicial.

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