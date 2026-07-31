Estos son los trabajos con las pretensiones salariales más altas en Perú: pedidos llegan hasta S/12.000

La experiencia, la especialización y la demanda de talento continúan marcando diferencias entre las expectativas de ingreso de los trabajadores en el mercado laboral peruano. | Composición LR/IA

La experiencia, la especialización y la demanda de talento continúan marcando diferencias entre las expectativas de ingreso de los trabajadores en el mercado laboral peruano. | Composición LR/IA

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Los trabajadores peruanos continúan elevando sus expectativas salariales, aunque a un ritmo moderado. Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, la pretensión salarial promedio aumentó 1,19% durante el primer semestre de 2026 y alcanzó en junio su nivel más alto del año, con S/3.475 mensuales.

El dato más llamativo del informe corresponde al sector Sistemas, que registró la pretensión salarial más alta del mercado para posiciones de supervisor y jefe, con pedidos de hasta S/12.000 mensuales. La cifra se ubicó muy por encima del promedio general y consolidó a los perfiles tecnológicos como los más valorados por los postulantes.

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“Los datos muestran un mercado laboral que avanza de manera gradual. Las expectativas salariales siguen creciendo de forma moderada, alcanzando el nivel más alto del semestre en junio”, explicó Diego Tala Tala, director comercial de Bumeran.

El estudio muestra que las áreas vinculadas a tecnología y transformación digital concentran las mayores expectativas de ingreso entre los trabajadores con mayor experiencia.

Además de Sistemas, otras posiciones con pretensiones salariales elevadas durante el semestre fueron:

Impuestos: S/5.200 mensuales.

S/5.200 mensuales. Ingeniería Geológica: S/5.000.

S/5.000. Ingeniería Oficina Técnica / Proyecto: S/5.000.

S/5.000. Liderazgo de Proyecto: S/5.000.

S/5.000. Desarrollo de Negocios: S/4.000.

S/4.000. Administración de Personal: S/4.000.

En los niveles semi senior y senior, Bumeran identificó que áreas relacionadas con Urbanismo y Proyectos de Inversión llegaron a registrar pedidos de S/6.000 mensuales en algunos meses de 2026.

Urbanismo sorprende entre los perfiles junior

Uno de los resultados más llamativos es que Urbanismo aparece también como el sector con la mayor pretensión salarial para trabajadores junior, con solicitudes de hasta S/5.000 mensuales.

Le siguen otros puestos junior con expectativas relativamente altas:

Gerencia / Dirección General: S/4.000.

S/4.000. Evaluación Económica: S/3.500.

S/3.500. Seguridad Informática: S/3.500.

S/3.500. Planeamiento Comercial: S/3.000.

S/3.000. Responsabilidad Social: S/3.000.

El informe sugiere que incluso los profesionales con menor experiencia están orientando sus expectativas hacia sectores relacionados con infraestructura, análisis económico y ciberseguridad, áreas que muestran una creciente demanda de talento especializado.

Los trabajos con menores pretensiones salariales

En el extremo opuesto del mercado laboral se encuentran las actividades vinculadas a servicios y atención al cliente.

Para el segmento junior, los menores pedidos fueron:

Pasantía / Trainee: S/1.130.

S/1.130. Call Center: S/1.500.

S/1.500. Corporate Finance / Banca de Inversión: S/1.600.

S/1.600. Comunicaciones Internas: S/1.800.

S/1.800. Asistente de Tráfico: S/1.825.

En los niveles semi senior y senior, las menores pretensiones salariales correspondieron a:

Turismo: S/1.500.

S/1.500. Atención al Cliente: S/1.700.

S/1.700. Ingeniería en Alimentos: S/2.000.

S/2.000. Community Management: S/2.200.

S/2.200. Administración: S/2.500.

La presencia de Turismo entre los sectores con menores expectativas salariales resulta significativa en un contexto en el que la actividad todavía enfrenta retos de recuperación y formalización del empleo.

La experiencia sigue marcando una amplia brecha

El estudio también evidencia diferencias importantes según el nivel de experiencia. En junio, la remuneración pretendida promedio fue de:

S/2.365 para puestos junior .

para puestos . S/3.535 para posiciones semi senior y senior .

para posiciones . S/5.569 para cargos de supervisor o jefe.

La distancia entre un trabajador junior y una jefatura supera los S/3.200 mensuales, lo que refleja el fuerte peso que siguen teniendo la experiencia, la especialización técnica y las responsabilidades de gestión en las expectativas salariales del mercado peruano.

El salario pretendido alcanzó su punto más alto en junio

La evolución mensual muestra un incremento sostenido a lo largo del año. La pretensión salarial promedio pasó de S/3.310 en enero a S/3.475 en junio.

El mayor aumento mensual se registró en marzo, con un avance de 1,85%, seguido de junio (1,22%) y mayo (1,06%).

Aunque el crecimiento acumulado de 1,19% supera el registrado en el primer semestre de 2025 (0,94%), todavía se mantiene por debajo del aumento observado en 2024 (2,70%), lo que sugiere un mercado laboral más cauteloso que en años anteriores.

Los resultados del informe muestran una tendencia clara: los trabajadores perciben que las mejores oportunidades salariales están asociadas a tecnología, ingeniería, impuestos y gestión de proyectos.

La evolución de las pretensiones salariales refleja un mercado laboral en transformación, donde las decisiones de formación, especialización y reconversión profesional adquieren cada vez mayor relevancia. Para empresas y trabajadores, el reto será encontrar un equilibrio entre las expectativas de remuneración y las condiciones reales de contratación, en un escenario marcado por cambios tecnológicos, nuevas demandas de talento y una recuperación económica que aún avanza de manera desigual entre los distintos sectores productivos.