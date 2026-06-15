Fenómeno El Niño elevó la inflación a 3,7% en 2026, pero el consumo de los hogares creció 1,7%: estas categorías lideraron el gasto

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El consumo de los hogares peruanos mantuvo una evolución positiva durante el primer trimestre de 2026, pese al contexto de inflación de 3,7% registrado por factores energéticos y climáticos vinculados al Fenómeno El Niño. De acuerdo con el estudio Consumer Insights Q1 2026 de Worldpanel by Numerator, el mercado de consumo masivo creció 3,7% en valor y 1,7% en volumen respecto del mismo periodo del año anterior.

Según el informe, la resiliencia del consumo estuvo respaldada por una mejora en los indicadores laborales. La población económicamente activa (PEA) ocupada urbana aumentó 1,8%, mientras que el salario real urbano registró un incremento de 4,1%, lo que permitió a las familias contar con un mayor poder adquisitivo para afrontar el alza de precios.

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Consumo en Perú 2026: 29% de categorías registra alzas de precios por encima de la inflación

El estudio señala que el ticket promedio por ocasión de compra se mantuvo estable en S/23,5 durante el primer trimestre de 2026. Sin embargo, la frecuencia de compra mostró una ligera reducción y se ubicó en 71 ocasiones por trimestre, cuatro menos que en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a la estructura del gasto de los hogares, los alimentos concentraron el 41,7% del presupuesto familiar, seguidos por bebidas con 14,2% y lácteos con 12,7%. También tuvieron una participación relevante las categorías de cuidado personal, con 12,3%, y cuidado del hogar, con 11,4%.

Mauricio Cheng Matsuno, Country Manager de Worldpanel by Numerator, advirtió que el 29% de las categorías de consumo registra aumentos de precios por encima de la inflación, una situación que se observa sobre todo en las marcas masivas y premium. Según explicó, un escenario similar ocurrió en 2023 y terminó provocando que más de la mitad de las categorías perdiera compradores.

¿En qué gastan más los peruanos? Snacks, autocuidado y productos premium destacan

El análisis de Worldpanel by Numerator identificó que las ocasiones de consumo vinculadas a momentos sociales y autocuidado fueron las que más dinamizaron el mercado durante el periodo evaluado. Las categorías agrupadas como Indulgent Moments, relacionadas con snacks, bebidas alcohólicas y dulces, representan el 24% del gasto de los hogares y crecieron 8% frente al año anterior.

Por su parte, las ocasiones de consumo asociadas a Self-care & Wellness, que incluyen alimentos, bebidas, lácteos y productos de belleza, representan el 23% del gasto y registraron un crecimiento de 7%.

En contraste, las categorías consideradas Essentials, vinculadas a productos básicos de cocina, aseo y limpieza del hogar, concentran el 50% del gasto, aunque solo avanzaron 1% respecto al año previo.

Además, el estudio concluyó que en todos los niveles socioeconómicos, incluidos los segmentos D y E, el índice de compra de marcas premium supera al de las marcas masivas, lo que refleja una disposición de los consumidores a pagar más cuando perciben beneficios asociados a salud, sabor o estatus.

Hogares compran en más canales y priorizan formatos pequeños para ahorrar

La investigación también muestra cambios en los hábitos de compra. Los formatos pequeños concentraron el 37% del gasto total de los hogares, seguidos por los productos a granel con 23%, los formatos medianos con 21% y los grandes con 20%. Estos últimos fueron los únicos que registraron un aporte negativo al crecimiento del gasto, con una variación de -0,4%.

Cheng Matsuno explicó que la estrategia de formatos según el tamaño del hogar cobra cada vez más relevancia, ya que permite maximizar el surtido de compra de acuerdo con las necesidades de cada familia. Aseguró que los hogares de una o dos personas suelen inclinarse por productos a granel y presentaciones pequeñas; los de tres o cuatro integrantes prefieren formatos medianos y grandes; mientras que los hogares con más de cinco miembros optan sobre todo por formatos medianos y pequeños.

Respecto a los canales de compra, el número promedio de canales visitados por los consumidores aumentó a 9,6 durante el primer trimestre de 2026, uno más que en el trimestre anterior. En el canal moderno destacaron las tiendas discounters, cuya presencia entre los consumidores pasó de 58% a 68% frente al primer trimestre de 2025. En tanto, las bodegas mantuvieron una participación de 37% del gasto en valor dentro del canal tradicional, aunque redujeron su alcance en tres puntos porcentuales.

Según Cheng Matsuno, el consumidor peruano se caracteriza por ser cada vez más intencional en sus decisiones de compra. Detalló que muchos hogares recurren a tiendas de descuento y a marcas blancas para ahorrar en algunas categorías y así destinar más recursos a productos premium que consideran valiosos.

Por ello, alertó que las marcas que compiten únicamente por precio en el segmento masivo corren el riesgo de perder relevancia, mientras que aquellas que ofrecen funcionalidad, una gratificación emocional o adaptan sus estrategias de empaque al tamaño de los hogares tienen mayores posibilidades de éxito en el mercado.