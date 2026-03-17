Rodolfo Acuña jura como nuevo ministro de Economía: perfil y hoja de vida

Rodolfo Acuña es el nuevo titular del MEF en reemplazo de Gerardo López. | Foto: Andina

Rodolfo Acuña es el nuevo titular del MEF en reemplazo de Gerardo López. | Foto: Andina

Rodolfo Acuña Namihas asumió este martes como el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en reemplazo de Gerardo López, en el marco de la recomposición del gabinete encabezado por Luis Arroyo. Su designación se produce tras la renuncia de Denisse Miralles, a solo un día de que el equipo ministerial acudiera al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza.

Acuña se venía desempeñando como viceministro de Hacienda desde julio de 2025, desde el cual estaba a cargo de la conducción de la política fiscal, la formulación y ejecución del presupuesto público, así como de la gestión de la deuda, el financiamiento del Estado y el equilibrio de las cuentas públicas.

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Su perfil ha estado orientado en la especialización en gestión pública durante más de 40 años, presupuesto, planeamiento e inversiones, áreas en la conducción de la política fiscal.

Rodolfo Acuña es el nuevo ministro de Economía: hoja de vida

Cuenta con estudios de maestría en Gerencia Pública por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y una Maestría por la Universidad San Ignacio de Loyola.

En su experiencia previa, fue designado también como director general de Presupuesto Público del MEF entre 2011 y 2017, cargo desde el cual tuvo un rol central en la formulación y ejecución del gasto estatal.

También ha sido jefe de las oficinas de Planeamiento y Presupuesto en diversos sectores, entre ellos Energía y Minas, Agricultura y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Desarrollo e Inclusión Social.

Además, se desempeñó como secretario general en los ministerios del Interior y de Defensa, y fue viceministro de Recursos para la Defensa en este último sector. A ello se suma su labor como asesor de la Alta Dirección tanto en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego como en el Ministerio de Defensa.