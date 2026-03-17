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Economía

Rodolfo Acuña jura como nuevo ministro de Economía: perfil y hoja de vida

El economista, exviceministro de Hacienda y especialista en presupuesto público, asumió el Ministerio de Economía y Finanzas.

Rodolfo Acuña es el nuevo titular del MEF en reemplazo de Gerardo López.
Rodolfo Acuña es el nuevo titular del MEF en reemplazo de Gerardo López. | Foto: Andina

Rodolfo Acuña Namihas asumió este martes como el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en reemplazo de Gerardo López, en el marco de la recomposición del gabinete encabezado por Luis Arroyo. Su designación se produce tras la renuncia de Denisse Miralles, a solo un día de que el equipo ministerial acudiera al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza.

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Acuña se venía desempeñando como viceministro de Hacienda desde julio de 2025, desde el cual estaba a cargo de la conducción de la política fiscal, la formulación y ejecución del presupuesto público, así como de la gestión de la deuda, el financiamiento del Estado y el equilibrio de las cuentas públicas.

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Su perfil ha estado orientado en la especialización en gestión pública durante más de 40 años, presupuesto, planeamiento e inversiones, áreas en la conducción de la política fiscal.

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Rodolfo Acuña es el nuevo ministro de Economía: hoja de vida

Cuenta con estudios de maestría en Gerencia Pública por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y una Maestría por la Universidad San Ignacio de Loyola.

En su experiencia previa, fue designado también como director general de Presupuesto Público del MEF entre 2011 y 2017, cargo desde el cual tuvo un rol central en la formulación y ejecución del gasto estatal.

También ha sido jefe de las oficinas de Planeamiento y Presupuesto en diversos sectores, entre ellos Energía y Minas, Agricultura y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Desarrollo e Inclusión Social.

Además, se desempeñó como secretario general en los ministerios del Interior y de Defensa, y fue viceministro de Recursos para la Defensa en este último sector. A ello se suma su labor como asesor de la Alta Dirección tanto en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego como en el Ministerio de Defensa.

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