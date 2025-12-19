La Navidad 2025 se vive como una época de alegría y emoción en muchas familias, donde una de las tradiciones más esperadas es colocar al Niño Jesús en el pesebre a la medianoche del 25 de diciembre. Este acto simboliza el nacimiento del Salvador, aunque las Escrituras no especifican una fecha ni hora exacta para este suceso. Esta falta de precisión ha dado lugar a diversas reflexiones sobre por qué se eligió exactamente esta fecha tan significativa.

La celebración de la Navidad tiene raíces que combinan tradiciones paganas con la evolución del cristianismo. A medida que la Iglesia cristiana se consolidó como religión oficial del Imperio Romano, adoptó y adaptó elementos de festividades preexistentes. Este proceso de sincretismo explica que el 25 de diciembre fuera elegido como el día para conmemorar el nacimiento de Jesús.

¿Por qué se ha establecido el 25 de diciembre como el día de la celebración de la Navidad?

Tras el año 380, el emperador Teodosio I el Grande declaró al cristianismo como la religión oficial y única del Imperio Romano. Este cambio marcó un hito en la historia, transformando a la iglesia cristiana de una institución perseguida a una con poder suficiente para perseguir a quienes no compartían su fe. En este contexto, se inició un proceso de asimilación de tradiciones y festividades paganas, integrándolas a la práctica cristiana.

Una de las adaptaciones más relevantes fue la celebración del 25 de diciembre. Esta fecha, en el calendario romano, correspondía a la festividad del "sol invicto", un homenaje al dios sol que simbolizaba el triunfo de la luz sobre las tinieblas, coincidiendo con el solsticio de invierno. La figura del "sol invicto" fue reinterpretada en clave cristiana como una representación de Jesucristo, y así, para facilitar la transición cultural y religiosa, se estableció que el nacimiento de Jesús se celebrara en esta misma fecha.

Navidad 2025: ¿Qué representa realmente esta fecha tan especial?

En preparación para la Navidad, reflexionar sobre su significado profundo nos ayuda a experimentar a Cristo y comprender Su mensaje. A continuación, se presentan tres aspectos para analizar, meditar y poner en práctica durante este tiempo de espera.

En primer lugar, celebremos el nacimiento del Salvador. Esta festividad marca la llegada del Hijo de Dios, el Creador y nuestro Mesías. Nos llena de alegría que el Rey de Reyes eligiera nacer en un humilde pesebre y llevar una vida sin tacha. Su llegada provocó tal júbilo en los cielos que resultó imposible contenerlo.

En segundo lugar, reflexionemos sobre su impacto en nuestras vidas actuales. La Navidad es un momento para recordar a Jesucristo y renovar nuestro compromiso de vivir según su ejemplo. Es una oportunidad para evaluar nuestros pensamientos, emociones y acciones, recordando el sacrificio de Su expiación y su importancia personal. Este periodo debería inspirarnos a renovar nuestra fe y compromiso con su palabra y mandamientos, honrándolo más que con adornos, regalos y festividades.

Por último, vivamos con esperanza en su regreso. Aunque la Navidad es un momento para conmemorar su nacimiento, también puede ser una ocasión para mirar hacia adelante, anticipando con gozo su segunda venida. Aprovechemos este tiempo para prepararnos espiritualmente para ese día prometido.

¿Desde cuándo se celebra la Navidad en el Perú?

La colonización española en el Perú en el siglo XVI marcó la introducción de las festividades navideñas. Uno de los primeros registros de estas representaciones ocurrió en la Catedral de Lima en 1536. Con el paso del tiempo, los nacimientos trascendieron el ámbito eclesiástico y se integraron en los hogares peruanos, adaptándose a las costumbres locales.

Los misioneros también transmitieron la práctica del Adviento, un periodo de cuatro semanas de reflexión y preparación espiritual antes de la Navidad. Esta tradición, de origen cristiano, aún se conserva en muchas comunidades del país, reafirmando su valor como parte del calendario litúrgico.

En la época colonial, las celebraciones navideñas se distinguían por su enfoque solemne y religioso. Más adelante, durante la etapa republicana, artesanos indígenas y mestizos comenzaron a elaborar figuras para nacimientos a precios más accesibles, facilitando que esta tradición se popularizara en un mayor número de hogares, consolidándose como una práctica cultural en el Perú.