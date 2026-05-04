La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que ya procesó y abonó S/173 millones a personas naturales que presentaron su Declaración de Renta 2025 y solicitaron la devolución correspondiente por saldo a favor.

Según la entidad, la mejora continua de sus procesos permite atender las solicitudes en un plazo menor al máximo legal de 45 días hábiles, facilitando que los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones dispongan de sus recursos con mayor rapidez.

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Devoluciones Renta 2025: montos abonados y beneficiarios

Las devoluciones realizadas corresponden a contribuyentes que generaron saldo a favor por rentas de trabajo durante el año 2025, tanto trabajadores dependientes como independientes. Este saldo se origina cuando los pagos o retenciones efectuados superan el impuesto finalmente determinado en la Declaración Jurada Anual. Hasta la fecha, se han procesado 133,464 solicitudes que fueron presentadas dentro de los plazos establecidos.

El monto devuelto también está vinculado a los gastos deducibles permitidos por ley hasta por 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Entre ellos figuran los consumos sustentados con boletas de venta electrónicas en restaurantes, bares y hoteles, lo que evidencia el uso de comprobantes electrónicos como sustento para la deducción tributaria.

Sunat: atención en menos de 45 días hábiles

La administración tributaria destacó que la mejora permanente de sus procesos ha permitido reducir el tiempo de atención de las solicitudes de devolución. Aunque la normativa establece un plazo máximo de 45 días hábiles desde la presentación de la solicitud, las devoluciones se están realizando en un periodo menor.

En la nota oficial se señala que esta optimización “permite la atención de las solicitudes de devolución en un plazo menor al establecido (45 días hábiles)”, lo que contribuye a que las personas naturales que cumplen con sus obligaciones tributarias accedan con mayor rapidez a sus recursos.

Solicitud y requisitos: APP Personas, web y registro del CCI

El proceso para solicitar la devolución es completamente digital y está disponible las 24 horas del día durante toda la semana. Puede realizarse mediante el APP Personas desde un equipo móvil o a través del portal web institucional: https://www.sunat.gob.pe

Al presentar la Declaración Jurada Anual, los contribuyentes pueden verificar si tienen saldo a favor y solicitar inmediatamente la devolución con abono directo en cuenta bancaria. Para ello deben registrar su Código de Cuenta Interbancaria (CCI), el cual debe estar actualizado, en moneda nacional, a nombre del beneficiario y no corresponder a una cuenta de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Más información en: https://renta.sunat.gob.pe/personas