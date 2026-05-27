Empresas operadoras deben entregar contratos cortos en quechua, aimara, ashaninka y shipibo-konibo a solicitud de usuarios, informa Osiptel. | Foto: La República/IA

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En el Día de las Lenguas Originarias del Perú, que se celebra el 27 de mayo, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que las empresas operadoras de telecomunicaciones están obligadas a entregar contratos cortos en lenguas originarias cada vez que los usuarios los soliciten.

Esta medida se aplica a nivel nacional y busca garantizar que las personas comprendan las condiciones de los servicios que contratan, como telefonía móvil, internet, televisión por cable y telefonía fija.

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La entidad señaló que esta disposición cobra especial importancia en las zonas donde predominan lenguas como quechua, aimara, ashaninka y shipibo-konibo. Además, precisó que los contratos cortos están redactados en un lenguaje sencillo y claro para facilitar la lectura y comprensión de los usuarios sobre tarifas, características del servicio, derechos y obligaciones.

Osiptel: contratos en quechua, aimara y otras lenguas serán obligatorios

Según el Osiptel, los operadores de servicio deben poner a disposición contratos cortos en lenguas originarias cuando el usuario lo requiera, incluso de manera digital. Esta obligación no solo aplica para nuevas contrataciones, sino también para trámites como migración de servicio, portabilidad y cambio de titularidad.

La entidad explicó que los contratos cortos, también llamados contratos tipo, tienen entre dos y cuatro páginas y presentan información clara sobre las condiciones del servicio. El objetivo de esta medida es asegurar que el idioma no sea una barrera para que los usuarios accedan a información comprensible sobre los servicios de telecomunicaciones.

Claro lidera entrega de contratos en lenguas originarias

De acuerdo con el Portal de Información de Usuarios del Osiptel, durante 2025 las compañías emitieron 25.817 contratos cortos en lenguas originarias. Del total, 23.906 correspondieron a contratos en quechua, 942 en aimara, 628 en ashaninka y 341 en shipibo-konibo.

Asimismo, la entidad indicó que Claro concentró el 76,55% de los contratos emitidos, con 19.764 documentos. Le siguieron Bitel con 5.944 contratos y Entel con 109. El organismo supervisor destacó que esta medida contribuye al acceso a información clara y fortalece la protección de los derechos de los usuarios.

Osiptel actualizó contratos cortos para servicios de telecomunicaciones en 2025

El Osiptel recordó que desde 2021 los operadores de telecomunicaciones están obligados a entregar contratos en quechua cuando el usuario lo solicite. Posteriormente, la disposición se amplió para incluir versiones en aimara, ashaninka y shipibo-konibo.

En mayo de 2025, se aprobó una versión actualizada de los contratos cortos en castellano y lenguas originarias para servicios individuales y empaquetados.

Entre las mejoras incorporadas figuran información sobre cobertura del servicio, canales para consultas de saldo y recargas, además de causales de modificación contractual. Según el organismo, esta disposición fortalece la inclusión, la transparencia y la valoración de las lenguas originarias del país.