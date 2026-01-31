“Runa Simi”, "Uyariy", Francisco Lombardi y Cuco Morales

Pese a los reveses que viene experimentando el cine peruano con una ley de cine que precisamente no protege a la producción nacional, no dejan de ser llamativos los logros y reconocimientos que viene obteniendo, tanto en el ámbito local como en el internacional.

A mediados de enero, el documental Runa Simi de Augusto Zegarra obtuvo el Premio Iberoamericano del jurado en el Festival Palm Springs de California. Es la primera vez que un documental lo gana y es igualmente la primera vez que lo gana una película peruana. Runa Simi es una película en quechua que relata el doblaje al quechua de la película El rey león.

No olvidemos que los congresistas que impulsaron la famosa e inútil ley de cine aseveraban que nadie iba a ver las películas peruanas y que las mismas pasaban sin pena ni gloria por los festivales internacionales. Pues bien, el chiste se cuenta solo.

Siguiendo con el cine peruano, resaltemos el éxito que está consiguiendo el documental Uyariy del reconocido cineasta peruano Javier Corcuera. La radiación de este trabajo viene acompañada de un sentimiento de justicia, el cual ha provocado movilizaciones sociales, como la marcha de sacrificio que hicieron a Lima, en esta semana, los familiares de las víctimas de las matanzas del 2022/2023. El documental sigue en salas.

Al menos para quien escribe, Francisco Lombardi es el mayor cineasta que tiene el Perú. Y lo es también para muchos, solo que, en estas épocas marcadas por lo políticamente correcto, la manifestación de los entusiasmos es moderada. Por esta razón, indiquemos que, en el marco del Festival de Cine de Málaga (del 6 al 15 de marzo), Lombardi será homenajeado con el Premio Retrospectiva a razón de su trayectoria y de su evidente aporte al cine iberoamericano. El reconocimiento le llega a Lombardi tras años en los que su cine estaba siendo abordado (en cuanto a crítica) desde el punto de vista ideológico. Es evidente que el cine de Lombardi, desde Un cuerpo desnudo de 2008, ha transitado por los senderos de la introspección, muy distintos a los explorados en sus anteriores películas. Su última película, El corazón del lobo de 2025, es un trabajo que explora los años de la violencia política y es la que más comentarios encontrados ha suscitado. Más allá de ello, nunca olvidemos que Lombardi hizo grandes películas en periodos de tiempo marcados por el desaliento. Pensemos en La ciudad y los perros (1985), La boca del lobo (1988) y Bajo la piel (1996). A Lombardi se le debe más de lo que podamos creer. Varios trabajos suyos están instalados en más de un imaginario generacional. Un reconocimiento más en su trayectoria.

En mi bandeja de mail de LR, encuentro la información de la presentación del libro Huacas y Bosques del reconocido artista plástico Cuco Morales. El libro guarda sintonía con la exposición homónima que el artista lleva presentado en la galería de arte moderno Mantay de Cusco. La presentación será este martes 3 de febrero en Av. Santa Cruz 1068, Miraflores. Hora: 7 y 30 p.m.