Aeropuerto Jorge Chávez compite por ser el mejor de Sudamérica 2026: ¿cómo votar en los World Travel Awards y hasta cuándo?

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez nominado como mejor aeropuerto de Sudamérica en los World Travel Awards 2026. | Foto: La República/IA

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue nominado a mejor aeropuerto de Sudamérica en los World Travel Awards 2026, reconocimiento que destaca la modernización integral y el fortalecimiento de sus capacidades operativas tras la puesta en marcha de su nueva infraestructura.

La postulación llega en una etapa importante para el principal terminal aéreo del país, que busca consolidarse como hub logístico y turístico del Pacífico. Los ciudadanos pueden apoyar la candidatura votando hasta el 12 de junio en el portal oficial de los premios: World Travel Awards – votar.

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Modernización aeroportuaria y transformación tecnológica del Jorge Chávez

La nominación es resultado de un proceso de transformación tecnológica y operativa sin precedentes. El aeropuerto cuenta actualmente con el respaldo de 35.000 trabajadores, quienes permitieron agilizar el flujo de pasajeros y lograr una experiencia más rápida y ordenada en cada etapa del viaje.

Este reconocimiento resalta un valor especial porque llega tras la renovación de instalaciones que superan los retos de congestión de la antigua infraestructura. Además, el terminal ya había ganado este galardón de forma consecutiva entre 2008 y 2013, lo que refuerza su trayectoria en la región.

Innovación en seguridad aeroportuaria y experiencia del pasajero

Entre las principales innovaciones destaca la implementación de controles de seguridad con tomógrafos de última generación. El Jorge Chávez es el primer aeropuerto de Sudamérica en incorporarlos. Estos equipos generan imágenes en 3D que permiten a los pasajeros pasar controles sin retirar dispositivos electrónicos u objetos metálicos del equipaje de mano.

Esta mejora tecnológica optimiza los tiempos de revisión y fortalece los estándares de seguridad, alineando la experiencia del usuario con parámetros internacionales de eficiencia y comodidad.

¿Cómo votar en los World Travel Awards y hasta cuándo participar?

La votación para elegir al mejor aeropuerto de Sudamérica ya está abierta y el respaldo ciudadano será determinante. Para participar, los usuarios deben ingresar al portal oficial de los premios, registrarse con un correo electrónico y verificar su cuenta. Tras completar este proceso, deberán dirigirse a la categoría principal de aeropuertos de Sudamérica y seleccionar al terminal limeño. El plazo para votar vence el 12 de junio.

En esta edición, el aeropuerto de Lima compite con importantes terminales de la región ubicados en Bogotá, Brasilia, Montevideo, Buenos Aires, Quito, Río de Janeiro y Santiago de Chile. La competencia reúne a los principales hubs aéreos del continente.