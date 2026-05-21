Roberto Sánchez no descarta diálogo con Julio Velarde para mantener institucionalidad en el BCR

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, aseguró que no descarta sostener una conversación con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), con el objetivo de garantizar la estabilidad institucional del ente emisor. El congresista señaló que está de acuerdo con mantener criterios meritocráticos dentro de la institución.

“Estamos de acuerdo con una conversación y con un diálogo institucional y respetuoso. Deberíamos evaluar la sucesión de manera dialogada. Él (Julio Velarde) ha dicho que quiere dejar el cargo el 28 de julio. Yo le digo que dialoguemos para mantener la institucionalidad y veamos la sucesión de manera adecuada y en consenso con todos”, declaró en entrevista con Exitosa.

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Sánchez sostuvo que, como presidente, no podría designar ni remover libremente al titular del BCRP. Asimismo, criticó a la bancada fujimorista, liderada por su rival en segunda vuelta, Keiko Fujimori, por promover —según afirmó— a profesionales no idóneos para integrar el directorio de la entidad monetaria.

“Quien nombró directores bajo criterios meritocráticos fue el presidente Castillo; quienes colocaron a directores que no conocían el sector fueron Fuerza Popular y el Congreso. El presidente, cualquiera que sea elegido, no tiene la potestad de decir ‘yo quiero esto o aquello’, porque su decisión debe ser refrendada por el Legislativo. Ese proceso de diálogo debe realizarse manteniendo la meritocracia”, afirmó.