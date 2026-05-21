HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Roberto Sánchez no descarta diálogo con Julio Velarde para mantener institucionalidad en el BCR

Roberto Sánchez aseguró que respetará la decisión de Julio Velarde de continuar o no al frente del Banco Central de Reserva del Perú.

Sánchez invitó a Velarde a mantener diálogo | Composición: LR.
Sánchez invitó a Velarde a mantener diálogo | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, aseguró que no descarta sostener una conversación con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), con el objetivo de garantizar la estabilidad institucional del ente emisor. El congresista señaló que está de acuerdo con mantener criterios meritocráticos dentro de la institución.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Estamos de acuerdo con una conversación y con un diálogo institucional y respetuoso. Deberíamos evaluar la sucesión de manera dialogada. Él (Julio Velarde) ha dicho que quiere dejar el cargo el 28 de julio. Yo le digo que dialoguemos para mantener la institucionalidad y veamos la sucesión de manera adecuada y en consenso con todos”, declaró en entrevista con Exitosa.

TE RECOMENDAMOS

ROBERTO SÁNCHEZ Y KEIKO REPRESENTAN PROMESAS INCUMPLIDAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: JNJ: dos candidatos disputarán para ser jefe de la ONPE tras aprobar evaluación de conocimientos

lr.pe

Sánchez sostuvo que, como presidente, no podría designar ni remover libremente al titular del BCRP. Asimismo, criticó a la bancada fujimorista, liderada por su rival en segunda vuelta, Keiko Fujimori, por promover —según afirmó— a profesionales no idóneos para integrar el directorio de la entidad monetaria.

“Quien nombró directores bajo criterios meritocráticos fue el presidente Castillo; quienes colocaron a directores que no conocían el sector fueron Fuerza Popular y el Congreso. El presidente, cualquiera que sea elegido, no tiene la potestad de decir ‘yo quiero esto o aquello’, porque su decisión debe ser refrendada por el Legislativo. Ese proceso de diálogo debe realizarse manteniendo la meritocracia”, afirmó.

PUEDES VER: Piura: asesinan de tres balazos a alcalde del distrito de 26 de Octubre, Víctor Hugo Febre

lr.pe
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Roberto Sánchez responsabiliza a Fuerza Popular de crisis delincuencial: "Son los responsables de las leyes procrímenes"

Roberto Sánchez responsabiliza a Fuerza Popular de crisis delincuencial: "Son los responsables de las leyes procrímenes"

LEER MÁS
Frente Social por el Perú presenta Acuerdo Democrático: piden a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez respetar los resultados

Frente Social por el Perú presenta Acuerdo Democrático: piden a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez respetar los resultados

LEER MÁS
“Al pie del Misti, le pido a Jorge Nieto que se una”: Domingo Pérez llama a la unidad contra un “pacto mafioso”

“Al pie del Misti, le pido a Jorge Nieto que se una”: Domingo Pérez llama a la unidad contra un “pacto mafioso”

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JNJ: dos candidatos disputarán para ser jefe de la ONPE tras aprobar evaluación de conocimientos

JNJ: dos candidatos disputarán para ser jefe de la ONPE tras aprobar evaluación de conocimientos

LEER MÁS
Piura: asesinan de tres balazos a alcalde del distrito de 26 de Octubre, Víctor Hugo Febre

Piura: asesinan de tres balazos a alcalde del distrito de 26 de Octubre, Víctor Hugo Febre

LEER MÁS
César Acuña confirma que no postulará a las elecciones regionales y municipales: "La gente quiere renovación"

César Acuña confirma que no postulará a las elecciones regionales y municipales: "La gente quiere renovación"

LEER MÁS
“Al pie del Misti, le pido a Jorge Nieto que se una”: Domingo Pérez llama a la unidad contra un “pacto mafioso”

“Al pie del Misti, le pido a Jorge Nieto que se una”: Domingo Pérez llama a la unidad contra un “pacto mafioso”

LEER MÁS
Ejército estaba obligado a “conciliar” con empresa rusa para no perder helicópteros

Ejército estaba obligado a “conciliar” con empresa rusa para no perder helicópteros

LEER MÁS
Multa por no votar en la segunda vuelta Elecciones Presidenciales Perú 2026

Multa por no votar en la segunda vuelta Elecciones Presidenciales Perú 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025