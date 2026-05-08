Exportaciones peruanas alcanzan los US$27.217 millones en el primer trimestre por alza en precios de minerales. | Foto: La República/IA

Exportaciones peruanas alcanzan los US$27.217 millones en el primer trimestre por alza en precios de minerales. | Foto: La República/IA

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Las exportaciones peruanas alcanzaron los US$27 mil 217 millones en el primer trimestre del 2026, lo que representó un crecimiento de 33,5% respecto al mismo periodo del 2025, cuando sumaron US$20 mil 389 millones.

El resultado estuvo favorecido principalmente por el incremento de los precios internacionales de los minerales, especialmente el cobre y el oro, de acuerdo con el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, CIEN-ADEX, de la Asociación de Exportadores.

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Los envíos tradicionales sumaron US$21 mil 832 millones y crecieron 43,8%, representando el 80,2% del total, mientras que los no tradicionales alcanzaron US$5 mil 384 millones con un avance de 3,4% y una participación de 19,8%.

En línea con estos resultados, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, destacó que el objetivo del Gobierno es sostener este dinamismo exportador y resaltó la proyección de “llegar a US$100 mil millones en exportaciones al 2026”, meta que apunta a consolidar el crecimiento del comercio exterior peruano.

Ministro José Reyes: “Buscamos llegar a US$100 mil millones en exportaciones al 2026”

El ministro José Fernando Reyes Llanos resaltó la meta central para el comercio exterior: “Buscamos llegar a US$100 mil millones en exportaciones al 2026”. Este objetivo se sustenta en el desempeño reciente, tras alcanzar US$27 mil millones en el primer trimestre, lo que representa —según indicó— “un incremento de 33% sobre el trimestre del año anterior”.

En ese marco, explicó que los principales destinos continúan siendo China, Estados Unidos y la Unión Europea, mercados clave que concentran la demanda de los productos peruanos. El crecimiento reciente responde principalmente al alza de los precios de los minerales y al buen desempeño de sectores como la pesca —especialmente la pota— y la agroexportación, con productos como la uva y los arándanos.

Asimismo, al referirse a las Zonas Económicas Especiales, precisó que su implementación requiere un proceso legal específico. Señaló que “para cada zona económica especial se necesitaría una ley”, tras cumplir requisitos técnicos y montos mínimos de inversión y realizar el trámite ante el Congreso de la República antes de su puesta en operación.

ADEX: fortalecer la competitividad para impulsar exportaciones

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, enfatizó que el crecimiento registrado no debe entenderse solo como un efecto de los precios internacionales, sino como una señal del potencial exportador del país si se fortalecen las condiciones internas.

Cuando señala que la exportación es uno de los principales motores del crecimiento económico, explica que el comercio exterior dinamiza múltiples sectores productivos —agroindustria, minería, pesca, servicios y manufacturas— generando empleo, inversión y encadenamientos productivos. Su advertencia sobre “fortalecer la competitividad interna” apunta a reducir costos logísticos, regulatorios y productivos que limitan la expansión hacia nuevos mercados.

China, India y EE. UU. lideran demanda

China, India y Estados Unidos concentraron el 61% del total exportado en el primer trimestre, con una demanda enfocada principalmente en minerales. Este dato respalda la advertencia del gremio sobre la necesidad de diversificar mercados.

El propio líder empresarial recordó que la participación peruana en las importaciones de China fue de 1.3% y en EE.UU. apenas de 0.3%, lo que evidencia un amplio margen de crecimiento. La mención a “abrir mercados” se relaciona con la posibilidad de ampliar la presencia peruana en economías donde su participación aún es reducida.

Exportaciones del Perú: minería y agroindustria lideran pese a caídas sectoriales

En el rubro no tradicional, la agroindustria lideró con US$2 mil 762 millones y un alza de 4,9%. Le siguieron químicos (US$622 millones), pesca no tradicional (US$584 millones) y siderometalurgia (US$536 millones), además de confecciones, minería no metálica, metalmecánica, textil, varios, maderas y joyería.

Sin embargo, de los 15 sectores analizados entre enero y marzo, siete registraron resultados negativos, entre ellos joyería, metalmecánica, confecciones, varios, minería no metálica, textil e hidrocarburos. Solo en marzo, nueve sectores retrocedieron, incluidos joyería, agro no tradicional, siderometalurgia, químico y metalmecánica.

En los despachos tradicionales, la minería encabezó el ranking con US$19 mil 722 millones y un incremento de 49,8%, seguida por hidrocarburos (US$1.052 millones), pesca tradicional (US$892 millones) y agro (US$166 millones), con una canasta compuesta principalmente por cobre, oro, concentrados minerales y harina de pescado.