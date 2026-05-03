HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Economía

Exportaciones peruanas a Japón crecieron 14,4% en el primer bimestre de 2026

Las exportaciones peruanas a Japón en los dos primeros meses del año sumaron US$ 558.9 millones, cifra que indica un crecimiento de 14,4% respecto al mismo periodo del 2025, impulsado principalmente por el sector tradicional, según la Asociación de Exportadores (ADEX).

Exportaciones peruanas a Japón crecieron 14,4% en el primer bimestre de 2026.
Exportaciones peruanas a Japón crecieron 14,4% en el primer bimestre de 2026. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Las exportaciones peruanas a Japón en los dos primeros meses del año sumaron US$ 558 millones 899.000, cifra que representa un crecimiento de 14,4% en relación con lo exportado en el mismo período del 2025, impulsado principalmente por el sector tradicional, reportó la Asociación de Exportadores (Adex).

Únete a nuestro canal de política y economía

En este periodo, el sector tradicional (exportación de materias primas como minerales, petróleo y gas) lideró ampliamente la canasta exportadora al sumar US$ 522.8 millones, equivalente al 93,5% del total, con un avance de 12,7%. Al interior de este segmento, destacó la minería con US$ 316.2 millones —impulsada principalmente por el cobre—, seguida de los hidrocarburos, que alcanzaron los US$190 millones gracias al mayor envío de gas natural licuado.

TE RECOMENDAMOS

CRONOLOGÍA DEL ASESINATO EN COLCABAMBA Y ¿LÓPEZ ALIAGA INSISTE CON FRAUDE? | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: CTS 2026: ¿Cuándo depositan, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar este mes?

lr.pe

Agroindustria y pesca lideran el crecimiento de exportaciones no tradicionales

Por su parte, las exportaciones no tradicionales (productos con valor agregado como alimentos, textiles y manufacturas) alcanzaron los US$ 36 millones, con una participación de 6,4% y un crecimiento de 47,8%.

Este resultado fue impulsado principalmente por la agroindustria, que sumó US$18 millones con productos como cacao en grano, mangos, fresas y uvas frescas. A ello se sumó la pesca para consumo humano directo, que totalizó US$15 millones, destacando los envíos de hígados, huevas y lechas, así como filetes congelados de trucha y pota congelada.

PUEDES VER: Alemania: "Perú está en una situación política compleja, pero no vemos ninguna tendencia de nuestras empresas a irse"

lr.pe

Otros rubros también registraron envíos, aunque con menor participación, como prendas de vestir (US$1.26 millones), productos químicos (US$780.000), metalmecánica (US$397.000), textiles (US$361.000) y minería no metálica (US$88.000).

Japón gana peso como socio comercial y abre nuevas oportunidades

En el 2025, las exportaciones totales a Japón ascendieron a US$3.216 millones, lo que posicionó a ese país como el quinto socio comercial del Perú, pese a que su demanda cayó 4,8% respecto a 2024

Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN), este mercado generó 90.738 empleos vinculados a las exportaciones peruanas. Además, 440 empresas realizaron envíos a Japón: 240 grandes, 23 medianas, 92 pequeñas y 85 microempresas.

PUEDES VER: ONP y AFP: afiliados podrán trasladarse entre ambos sistemas desde setiembre tras reglamento de la reforma previsional

lr.pe

El análisis también identificó oportunidades para incrementar exportaciones en productos como pasta de cacao, desechos de hierro y barras de oro, así como estaño en bruto, plomo, pota congelada y en conserva, palta fresca y cacao en grano.

Envíos a Japón: minería sigue al frente y agroindustria repunta

Durante 2025, el sector primario concentró el 91% del total exportado a Japón, con US$2.923 millones, aunque registró una caída de 8,5%. La minería tradicional lideró este segmento con US$2.028 millones, impulsada por el cobre (US$1.716 millones).

En contraste, los envíos no tradicionales mostraron un desempeño positivo. La agroindustria alcanzó US$ 168.6 millones, con un crecimiento de 74,2%, mientras que la pesca sumó US$ 106.9 millones, con una expansión de 54.4%.

Entre los principales productos destacaron la pota congelada (US$ 53.1 millones), paltas frescas (US$ 40.1 millones), cacao en grano (US$ 23.3 millones), uvas frescas (US$ 18.4 millones) y filetes congelados de trucha (US$ 16.7 millones). Otros sectores como prendas de vestir, productos químicos, textiles, metalmecánica, siderometalurgia y maderas también registraron envíos, aunque con menor incidencia en el total.

Notas relacionadas
Un país africano desafía las barreras comerciales y envía 24 toneladas de manzanas a China con arancel cero

Un país africano desafía las barreras comerciales y envía 24 toneladas de manzanas a China con arancel cero

LEER MÁS
Perú impulsa las ZEEP para atraer inversiones, generar empleo y fortalecer las exportaciones

Perú impulsa las ZEEP para atraer inversiones, generar empleo y fortalecer las exportaciones

LEER MÁS
Perú encabeza crecimiento de exportaciones no tradicionales de los últimos cinco años en la región, según BCR

Perú encabeza crecimiento de exportaciones no tradicionales de los últimos cinco años en la región, según BCR

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
CTS 2026: ¿Cuándo depositan, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar este mes?

CTS 2026: ¿Cuándo depositan, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar este mes?

LEER MÁS
ONP y AFP: afiliados podrán trasladarse entre ambos sistemas desde setiembre tras reglamento de la reforma previsional

ONP y AFP: afiliados podrán trasladarse entre ambos sistemas desde setiembre tras reglamento de la reforma previsional

LEER MÁS
Alemania: "Perú está en una situación política compleja, pero no vemos ninguna tendencia de nuestras empresas a irse"

Alemania: "Perú está en una situación política compleja, pero no vemos ninguna tendencia de nuestras empresas a irse"

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 3 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 3 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Entel da el salto en el sector telecomunicaciones con el satélite de Elon Musk: ya se envía WhatsApp sin señal móvil

Entel da el salto en el sector telecomunicaciones con el satélite de Elon Musk: ya se envía WhatsApp sin señal móvil

LEER MÁS
Banco Central de Reserva lanza a fin de año TAPP, su plataforma de pagos instantáneos con modelo de India

Banco Central de Reserva lanza a fin de año TAPP, su plataforma de pagos instantáneos con modelo de India

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025