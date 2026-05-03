Exportaciones peruanas a Japón crecieron 14,4% en el primer bimestre de 2026. | Composición LR

Exportaciones peruanas a Japón crecieron 14,4% en el primer bimestre de 2026. | Composición LR

Las exportaciones peruanas a Japón en los dos primeros meses del año sumaron US$ 558 millones 899.000, cifra que representa un crecimiento de 14,4% en relación con lo exportado en el mismo período del 2025, impulsado principalmente por el sector tradicional, reportó la Asociación de Exportadores (Adex).

En este periodo, el sector tradicional (exportación de materias primas como minerales, petróleo y gas) lideró ampliamente la canasta exportadora al sumar US$ 522.8 millones, equivalente al 93,5% del total, con un avance de 12,7%. Al interior de este segmento, destacó la minería con US$ 316.2 millones —impulsada principalmente por el cobre—, seguida de los hidrocarburos, que alcanzaron los US$190 millones gracias al mayor envío de gas natural licuado.

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Agroindustria y pesca lideran el crecimiento de exportaciones no tradicionales

Por su parte, las exportaciones no tradicionales (productos con valor agregado como alimentos, textiles y manufacturas) alcanzaron los US$ 36 millones, con una participación de 6,4% y un crecimiento de 47,8%.

Este resultado fue impulsado principalmente por la agroindustria, que sumó US$18 millones con productos como cacao en grano, mangos, fresas y uvas frescas. A ello se sumó la pesca para consumo humano directo, que totalizó US$15 millones, destacando los envíos de hígados, huevas y lechas, así como filetes congelados de trucha y pota congelada.

Otros rubros también registraron envíos, aunque con menor participación, como prendas de vestir (US$1.26 millones), productos químicos (US$780.000), metalmecánica (US$397.000), textiles (US$361.000) y minería no metálica (US$88.000).

Japón gana peso como socio comercial y abre nuevas oportunidades

En el 2025, las exportaciones totales a Japón ascendieron a US$3.216 millones, lo que posicionó a ese país como el quinto socio comercial del Perú, pese a que su demanda cayó 4,8% respecto a 2024

Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN), este mercado generó 90.738 empleos vinculados a las exportaciones peruanas. Además, 440 empresas realizaron envíos a Japón: 240 grandes, 23 medianas, 92 pequeñas y 85 microempresas.

El análisis también identificó oportunidades para incrementar exportaciones en productos como pasta de cacao, desechos de hierro y barras de oro, así como estaño en bruto, plomo, pota congelada y en conserva, palta fresca y cacao en grano.

Envíos a Japón: minería sigue al frente y agroindustria repunta

Durante 2025, el sector primario concentró el 91% del total exportado a Japón, con US$2.923 millones, aunque registró una caída de 8,5%. La minería tradicional lideró este segmento con US$2.028 millones, impulsada por el cobre (US$1.716 millones).

En contraste, los envíos no tradicionales mostraron un desempeño positivo. La agroindustria alcanzó US$ 168.6 millones, con un crecimiento de 74,2%, mientras que la pesca sumó US$ 106.9 millones, con una expansión de 54.4%.

Entre los principales productos destacaron la pota congelada (US$ 53.1 millones), paltas frescas (US$ 40.1 millones), cacao en grano (US$ 23.3 millones), uvas frescas (US$ 18.4 millones) y filetes congelados de trucha (US$ 16.7 millones). Otros sectores como prendas de vestir, productos químicos, textiles, metalmecánica, siderometalurgia y maderas también registraron envíos, aunque con menor incidencia en el total.