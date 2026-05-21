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Política

Pataz: Mafias de minería ilegal pierden S/ 249 millones

Tras un año de operaciones sostenidas en esa zona de La Libertad, una de las más golpeadas por la minería ilegal y el crimen organizado, asegura el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Duro golpe a la minería ilegal en Pataz.
Duro golpe a la minería ilegal en Pataz.
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Las mafias de la minería ilegal en Pataz, región La Libertad, han sufrido pérdidas económicas por S/ 249 millones 840 mil 044,85, según el Ministerio de Defensa. Estas cifras, de acuerdo con ese organismo del Poder Ejecutivo, son resultado directo de la ofensiva de las fuerzas militares y policiales que se ejecuta desde hace un año en esa zona para combatir la extracción ilícita de minerales.

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Las acciones recientes de las autoridades han asestado importantes golpes que permitieron capturar a decenas de personas presuntamente vinculadas a actividades relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros, quienes ahora deberán responder ante las autoridades competentes.

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Asimismo, las tropas realizaron la destrucción controlada de la maquinaria empleada para esta actividad ilegal. De igual manera, inutilizaron combustibles, cargas explosivas y armamento diverso.

PUEDES VER: Intensifican operaciones de combate contra el narcotráfico y minería ilegal en Pataz y Putumayo

Con este resultado operacional, las afectaciones a las economías ilícitas ascienden a aproximadamente S/250 millones. Adicionalmente, se impactó directamente la producción mensual de oro, lo que debilitó significativamente las finanzas de las estructuras criminales que delinquen en la región.

“Tras un año de operaciones sostenidas en Pataz, una de las zonas más golpeadas por la minería ilegal y el crimen organizado, las fuerzas del orden asestaron un duro golpe a estas economías ilícitas”, revelaron fuentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El balance del Comando Unificado Pataz (Cupaz) revela que las intervenciones ejecutadas desde mayo del 2025 hasta la fecha generaron una afectación económica millonaria a las organizaciones criminales.

Este resultado marca el primer año de despliegue del Cupaz, creado tras la declaratoria del estado de emergencia en Pataz a través del Decreto Supremo 060-2025-PCM, para enfrentar el avance de actividades ilegales vinculadas a la extracción ilícita de minerales y de estructuras criminales que buscan controlar este territorio.

67 acciones militares

Desde entonces, el comando integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ejecutó 2.520 patrullajes integrados de control territorial, interdicción y combate a la minería ilegal, además de 67 acciones militares desarrolladas en distintos puntos de la provincia.

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De ese total, 49 operaciones se realizaron entre mayo y diciembre del 2025, mientras que 18 fueron ejecutadas durante lo que va de este año.

Precisamente, en este periodo se han desplegado diversas operaciones como Lobo, Avatar I, Cueva, Anya, Apocalipsis I y II, Yanahuma, Armagedón I y II, Holocausto I y II, Amanecer, Rayo, Rumimaki; Excalibur I, II y III; Trueno, Calcuchimac, entre otras intervenciones en el 2025. Este 2026, en tanto, se desplegaron las misiones Caballo de Troya, Impacto, Águila Dorada, Qatar, Atenas, etc.

El Comando Unificado Pataz concentra capacidades operativas del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público y entidades del Estado como el Ministerio de Energía y Minas, Sucamec, Sunat, Sutran, Migraciones y Aduanas.

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