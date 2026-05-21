Transparencia publicará conteo rápido el mismo día de la segunda vuelta entre las 8 y 9 de la noche

Transparencia anuncia que conteo rápido de la segunda vuelta se publicará a entre las 8 y 9 p.m. del 7 de junio

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La asociación civil Transparencia estimó que los resultados de su conteo rápido para la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio podrían difundirse entre las 8.00 y 9.00 p. m., pocas horas después del cierre de las mesas de sufragio.

Omar Awapara, secretario general de Transparencia, explicó que el proceso de estimación sería más ágil debido a que en esta ocasión solo participan dos candidatos presidenciales, lo que simplifica el procesamiento de actas y la consolidación de datos.

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Sin embargo, advirtió que un eventual escenario ajustado podría dificultar identificar con claridad a un ganador durante las primeras horas del conteo.

Además, precisó que el conteo rápido será desarrollado en coordinación con Ipsos Perú y contará con una muestra estadística de mesas de sufragio seleccionadas a nivel nacional y en el extranjero.

Material electoral ya se distribuye a nivel nacional

Según el ente electoral, el primer repliegue se enviará a 24 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) ubicadas en el interior del país. Estas oficinas estarán encargadas de organizar y ejecutar las elecciones primarias. Debido a la lejanía de algunas ODPE, el material será entregado por vía aérea.

Precisamente, esos últimos casos corresponden a las ODPE de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, San Martín, Amazonas, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco y Apurímac.

La ONPE precisó que el material destinado a estas oficinas temporales comenzó a ser trasladado desde las 8.00 a. m. bajo el resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP). El envío partió desde la sede de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE), ubicada en Lurín, hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lugar donde la carga electoral será distribuida a través de vuelos comerciales.

Asimismo, las ODPE de Junín, Pasco, Huánuco, Ica, Ayacucho, Huancavelica y Lima Provincias recibirán el material por vía terrestre. Las unidades de transporte llevarán a bordo a un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral, con el fin de garantizar que el material de sufragio, de reserva y el paquete del coordinador de local lleguen de manera segura a su destino.