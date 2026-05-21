La Contraloría General alertó sobre la inoperancia del sistema de agua potable en Lago Valencia, Madre de Dios, debido a deficiencias en su infraestructura desde octubre de 2025. | Contraloría

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La Contraloría General de la República alertó a la Municipalidad Distrital de Las Piedras sobre la inoperancia del sistema de agua potable del centro poblado Lago Valencia, en la región Madre de Dios. Según el organismo de control, la infraestructura permanece sin funcionar desde mediados de octubre del 2025 debido a deficiencias y componentes incompletos que afectan la calidad y finalidad del servicio.

El sistema de agua potable forma parte del proyecto 'Creación del sistema de agua y disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de Lago Valencia', ubicado en la provincia de Tambopata. La obra fue aprobada en abril de 2024 con una inversión total de S/2 millones 12 mil y tenía como objetivo mejorar el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento para reducir enfermedades de origen hídrico en la población beneficiaria.

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Irregularidades en el servicio de agua potable en Madre de Dios

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N.° 5907-2026-CG/GRMD-SVC, elaborado tras una evaluación realizada entre el 21 y el 27 de abril, los auditores detectaron múltiples irregularidades en la infraestructura valorizada en S/563.742,69. Entre ellas, se encontró la ausencia de tapas en cajas de válvula de control, lo que permitió la acumulación de agua de lluvia y podría afectar el funcionamiento de los equipos instalados.

Asimismo, el reservorio de 10 metros cúbicos presenta un pintado incompleto y carece de tapa superior, pese a que ambas partidas fueron valorizadas como ejecutadas al 100%. La Contraloría advirtió que esta situación podría generar pagos por trabajos incompletos y evidenciaría fallas en la supervisión de la obra.

Contraloría halla más deficiencias en obra

Los auditores también identificaron problemas en las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) del proyecto. De las 34 UBS contempladas, se inspeccionaron 27 y se halló la falta de tapas en cámaras de lodos y pozos de percolación, ausencia de sombreros de ventilación, puertas con desniveles, carencia de perillas y deficiencias de pintado, entre otras observaciones técnicas.

Otro hallazgo fue la ejecución parcial del cerco perimétrico del proyecto, valorizado en más de S/21 mil. Según el informe, la estructura presenta fallas constructivas pese a haber sido declarada como concluida al 100%, lo que pondría en riesgo la protección de la infraestructura de captación y almacenamiento de agua potable.

La Contraloría recomendó comunicar estos hechos al titular de la Municipalidad Distrital de Las Piedras para que adopte medidas correctivas y garantice el funcionamiento adecuado de la obra, con el fin de atender la necesidad de servicios de saneamiento en Lago Valencia.

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