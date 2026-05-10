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Economía

Reportan caída de Yape y BCP en pleno Día de la Madre: usuarios reportan problemas para hacer transferencias y pagos

La situación afecta a múltiples usuarios que intentan acceder a servicios bancarios del Banco de Crédito del Perú (BCP) y de su billetera digital Yape.

Varios usuarios reportan la caída de los servicios del Banco de Crédito del Perú (BCP) durante la noche del domingo 10 de mayo, afectando transacciones en Yape.
Varios usuarios reportan la caída de los servicios del Banco de Crédito del Perú (BCP) durante la noche del domingo 10 de mayo, afectando transacciones en Yape. | Foto: difusión
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Varios usuarios informaron en redes sociales sobre la caída de los servicios del Banco de Crédito del Perú (BCP) en la noche del domingo 10 de mayo. Según información obtenida por La República, diversos usuarios en X (antes Twitter) y, tras varias pruebas en las aplicaciones de la entidad, no pueden realizar operaciones en Yape ni en la app Banca Móvil BCP.

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Usuarios en línea reportan problemas con Yape y otras apps del BCP

A través de redes sociales, usuarios del BCP mostraron su malestar por la imposibilidad de utilizar los servicios de la billetera digital Yape. Asimismo, otros indicaron que se encontraron en plena cena por el Día de la Madre, y que, al momento de pagar, no pudieron acceder, por lo que no tuvieron otra alternativa que utilizar otro método de pago.

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Usuarios reportan caída de Yape.

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