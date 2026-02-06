HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Pajerígate: visitas nocturnas a Palacio y contratos millonarios | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Trabajadores podrás recibir sus remuneraciones mediante Yape, Plin y otras billeteras digitales, según nuevo reglamento

La norma asegura que los trabajadores pueden elegir libremente la entidad financiera para recibir su pago sin costo adicional ni injerencias del empleador, lo que consolida derechos laborales fundamentales.

El Poder Ejecutivo aprobó el reglamento que permite pagar sueldos y otros beneficios laborales mediante billeteras digitales.
El Poder Ejecutivo aprobó el reglamento que permite pagar sueldos y otros beneficios laborales mediante billeteras digitales. | Foto: composición LR/Andina/gob.pe

El Poder Ejecutivo aprobó el nuevo reglamento de la Ley N.º 32413, que autoriza el uso de carteras digitales como Yape, Plin, Wayqui, Ligo, Panda o Kontigo como medio válido para el pago de haberes y otras obligaciones laborales. Esta medida busca modernizar los mecanismos de pago, especialmente para quienes trabajan en los sectores público y privado.

Únete a nuestro canal de política y economía

Mediante el Decreto Supremo N.º 011-2026-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) oficializaron esta norma con la finalidad de que los trabajadores puedan recibir sus remuneraciones a través de cuentas de ahorro o cuentas de dinero electrónico vinculadas a las apps financieras.

TE RECOMENDAMOS

EXTORSIÓN Y SICARIATO: LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PERÚ | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Trabajadores del sector público en Perú recibirán un bono de S/100: estos son los regímenes confirmados que podrán recibirlo desde 2026

lr.pe

¿En qué consiste el Decreto Supremo que acaba de aprobar el Poder Ejecutivo?

El reciente Decreto Supremo aprobado por el Poder Ejecutivo consta de ocho artículos que detallan las condiciones para efectuar estos pagos, ya sea de manera directa por el empleador o a través de terceros. Entre ellos se incluyen las empresas del sistema financiero y las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE), encargadas de facilitar las operaciones. La norma establece lineamientos para garantizar la seguridad, trazabilidad y cumplimiento de las obligaciones laborales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

De acuerdo con el decreto, se reconoce el derecho del trabajador a elegir libremente la entidad financiera o la billetera digital donde recibirá su pago, sin que ello implique costo alguno. Asimismo, se establece que esta decisión no puede estar sujeta a injerencia, condicionamiento ni imposición por parte del empleador.

PUEDES VER: Trabajadores del sector público en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este sencillo requisito

lr.pe

¿Cuántas empresas realizan el pago de las remuneraciones a través de las billeteras digitales a sus trabajadores?

La ministra de Economía y Finanzas del Perú, Denisse Azucena Miralles, subrayó que esta medida contribuye a la formalización del empleo, considerando que actualmente alrededor de 400.000 empresas, de un total de 2.3 millones de empresas formales, registran el pago de las remuneraciones de sus trabajadores en la Planilla Electrónica.

Pago de remuneraciones deberá respetar la libre elección del trabajador sobre su cuenta bancaria

La norma señala que el trabajador puede comunicar su elección al inicio o en cualquier etapa de la relación laboral y advierte que cualquier acción del empleador que limite esta facultad será considerada una infracción muy grave. Asimismo, precisa que el pago solo se considerará efectuado cuando exista constancia de abono en la cuenta del trabajador.

No obstante, se prevé que la implementación de este derecho en el sector público sea de carácter progresivo, en la medida en que se vayan emitiendo las disposiciones correspondientes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público.

Notas relacionadas
Beca 18: Gobierno de José Jerí incumple por segunda vez publicación de resultados 2026 prometida en enero

Beca 18: Gobierno de José Jerí incumple por segunda vez publicación de resultados 2026 prometida en enero

LEER MÁS
Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Gobierno oficializa bono de S/100 para trabajadores del sector público: ¿Cuándo ha disminuido en los últimos años?

Gobierno oficializa bono de S/100 para trabajadores del sector público: ¿Cuándo ha disminuido en los últimos años?

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
Indecopi alerta sobre retiro y destrucción de lote de sulfato ferroso 300 mg por no cumplir prueba de disolución y poner en riesgo la salud

Indecopi alerta sobre retiro y destrucción de lote de sulfato ferroso 300 mg por no cumplir prueba de disolución y poner en riesgo la salud

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Beca 18: Gobierno de José Jerí incumple por segunda vez publicación de resultados 2026 prometida en enero

Beca 18: Gobierno de José Jerí incumple por segunda vez publicación de resultados 2026 prometida en enero

LEER MÁS
Buenas noticias para pensionistas: ONP pagará aumento de S/30 en febrero y beneficiará a mayores de 65 años

Buenas noticias para pensionistas: ONP pagará aumento de S/30 en febrero y beneficiará a mayores de 65 años

LEER MÁS
Cronograma ONP 2026: pago inicia este viernes 6 de febrero y nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación

Cronograma ONP 2026: pago inicia este viernes 6 de febrero y nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[DirecTV, En Vivo] Perú vs Alemania HOY por la Copa Davis 2026: Juan Pablo Varillas enfrenta a Jan-Lennard Struff

Enrique Bunbury en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para el concierto del cantante español en Costa 21

Quién es Milo J: edad, de donde es, canciones y por qué se ha vuelto tendencia el cantante argentino tras anunciar su concierto en el Estadio Nacional de Lima

Economía

Remate SUNAT 2026: marca Cinestar Multicines sale a subasta tras embargo por deudas

Precio de combustibles HOY 6 de febrero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Brindar datos falsos en tu RUC puede llevarte a prisión hasta 5 años, según especialista: "La SUNAT debe intensificar su supervisión"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

6 personas que entraron a Palacio el 13 de octubre y salieron al día siguiente obtuvieron contratos en Despacho Presidencial

José Jerí: Congreso alcanza 60 firmas para convocar Pleno Extraordinario que debatirá censura contra presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025