Norma Yarrow: "Vamos a presentar la solicitud de nulidad ante el JNE, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional"

Norma Yarrow anunció que Renovación Popular buscará la nulidad de los resultados | Foto: captura.

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Renovación Popular busca anular las elecciones. Norma Yarrow, congresista y virtual senadora, anunció que la agrupación política liderada por Rafael López Aliaga presentará una solicitud de nulidad luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciara que la segunda vuelta sería disputada entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

'Tenemos tres días para presentar una apelación. Vamos a presentar la solicitud de nulidad ante el Jurado Nacional de Justicia, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Aquí hay una organización criminal', declaró Yarrow luego de que Roberto Burneo oficializara los resultados de la primera vuelta.