Tráfico en aeropuertos de Perú creció 8,2% durante 2025: estos fueron los destinos más elegidos por los viajeros

Latam Airlines Perú lideró el tráfico aéreo con más del 60% de participación en vuelos nacionales. Foto: Andina

El transporte aéreo en Perú continúa su recuperación y fortalecimiento. Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los aeropuertos del país registraron un flujo total de 16.372.627 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales entre enero y julio de 2025. Esta cifra representa un crecimiento del 8,2% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 15.137.736 viajeros.

Este repunte en la demanda confirma el dinamismo del sector tras la crisis sanitaria de 2020, que paralizó casi por completo el tráfico aéreo. El incremento ha sido sostenido en ambos segmentos: vuelos domésticos y conexiones internacionales, impulsado por el auge del turismo y el aumento de la oferta de rutas en todo el país.

¿Cuáles fueron los destinos internacionales más elegidos desde aeropuertos en Perú?

Durante los primeros siete meses de 2025, el tráfico aéreo internacional alcanzó 7.078.718 pasajeros, lo que supone un alza de 9,7% respecto al año anterior. La mayoría de los embarques al extranjero se realizaron desde el aeropuerto Jorge Chávez, en Lima, que registró 3.483.546 viajeros internacionales, un aumento del 8,7% en comparación con 2024.

Desde la capital peruana se operaron vuelos hacia 43 destinos internacionales a través de 30 aerolíneas, lo que evidencia una red de conectividad cada vez más amplia entre Perú y el resto del mundo. Entre los destinos internacionales más transitados se encuentran:

Santiago de Chile: 507.130 pasajeros Madrid: 301.679 pasajeros Bogotá: 290.914 pasajeros Miami: 267.999 pasajeros Buenos Aires: 223.054 pasajeros Sao Paulo: 169.179 pasajeros

Los demás destinos internacionales sumaron 1.723.591 pasajeros, con un crecimiento del 9,3% respecto a 2024.

¿Qué destinos nacionales fueron más demandados por los pasajeros?

El mercado nacional también mostró señales claras de reactivación. Entre enero y julio de 2025, los aeropuertos peruanos movilizaron 9.293.909 pasajeros en vuelos domésticos, lo que representa un incremento del 7% frente a 2024.

La capital del país sigue siendo el principal punto de partida para los viajes internos. Desde el aeropuerto Jorge Chávez se embarcaron 4.428.915 pasajeros hacia 22 ciudades del interior, lo que significó un crecimiento del 6% respecto al año anterior. A su vez, los terminales regionales movilizaron 1,53 millones de pasajeros, con un aumento del 3%. Los destinos nacionales más concurridos desde Lima fueron: