Nuevo aeropuerto Jorge Chávez fue nominado en los World Travel Awards: cómo votar

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha sido nominado como “Aeropuerto Líder de Sudamérica” en los World Travel Awards, según anunció Lima Airport Partners en sus redes sociales. | Difusión

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha sido nominado como “Aeropuerto Líder de Sudamérica” en los World Travel Awards, según anunció Lima Airport Partners en sus redes sociales. | Difusión

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El nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue nominado en los prestigiosos World Travel Awards como 'Aeropuerto Líder de Sudamérica', según informó Lima Airport Partners a través de sus redes sociales.

“¡Perú despega alto! Nuestro Jorge Chávez está nominado como Aeropuerto Líder de Sudamérica en los World Travel Awards”, señala la publicación difundida por el aeropuerto en Facebook.

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Nominaciones del Jorge Chávez

La nominación no solo reconoce al principal terminal aéreo del país, sino también a otros espacios vinculados al nuevo aeropuerto. Entre ellos figuran el Wyndham Grand Costa del Sol Lima Airport, que compite en la categoría de Hotel de Aeropuerto Líder de Sudamérica, y el salón VIP The Club Airport Lounges, incluido como Sala VIP líder de la región.

Los World Travel Awards son considerados uno de los reconocimientos más importantes de la industria turística a nivel mundial y premian cada año a destinos, hoteles, aerolíneas y aeropuertos destacados por su calidad de servicio e innovación.

¿Cómo votar por el Jorge Chávez?

Las personas interesadas en apoyar al aeropuerto peruano pueden emitir su voto de manera virtual a través de la página oficial de los premios.

Para participar, es necesario registrarse con un correo electrónico y seleccionar la categoría correspondiente. Este es el enlace: World Travel Awards - Votación oficial.

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