Día de la Madre: MTPE destaca a las madres como motor económico del país e impulsa servicios de protección laboral

Ministerio de Trabajo destaca el aporte económico y social de las madres en el Perú. | Foto: La República/IA

Ministerio de Trabajo destaca el aporte económico y social de las madres en el Perú. | Foto: La República/IA

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) resaltó que, en el marco del Día de la Madre, el país reconoce no solo el afecto que brindan, sino también el rol clave que cumplen en la economía familiar y en la construcción del futuro del Perú. Según la entidad, detrás de cada indicador de crecimiento existe el esfuerzo cotidiano de millones de mujeres que trabajan por el bienestar de sus hijos.

La institución destacó que sus servicios buscan reducir barreras y fortalecer la protección laboral y económica. En ese contexto, el ministro Óscar Fernández afirmó: “lo que antes tomaba meses de búsqueda de información del demandado, hoy se agiliza gracias a la interoperabilidad del Estado, devolviéndoles a las madres uno de los recursos más valiosos: el tiempo”

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EXPEDIA: agilidad judicial y pensión de alimentos

El Sistema EXPEDIA es una plataforma que permite a jueces que llevan procesos laborales y familiares acceder de forma inmediata a datos críticos para resolver casos de pensión de alimentos. Su objetivo es priorizar el interés superior de los hijos y acelerar decisiones que antes requerían largos procesos de búsqueda de información.

Gracias a la interoperabilidad del Estado, esta herramienta reduce tiempos y facilita la obtención de información del demandado. Con ello, el servicio contribuye a que los procesos judiciales sean más eficientes y a que las madres recuperen tiempo valioso para su vida familiar y laboral.

Impulso al autoempleo femenino

El MTPE, junto con la Fundación Romero, desarrolló la plataforma Recomienda.pe como un puente entre madres emprendedoras y potenciales clientes. La iniciativa busca ampliar oportunidades para mujeres que ofrecen bienes y servicios en diversos sectores.

La plataforma está orientada a trabajadoras de servicios especializados, cuidado personal, artesanas, transportistas y oficios diversos. Además, cuenta con un mecanismo de validación de identidad que brinda mayor confianza y seguridad a quienes utilizan el servicio.

Derechos laborales: protección integral a la maternidad

La legislación peruana establece derechos laborales específicos para proteger la maternidad. Entre ellos se encuentran el descanso por maternidad de 98 días, el permiso de lactancia de una hora diaria hasta que el hijo cumpla un año —dos horas en caso de parto múltiple— y la obligatoriedad de lactarios en centros laborales con 20 o más mujeres en edad fértil.

También se garantiza la protección contra el despido por embarazo o lactancia dentro de los 90 días posteriores al parto, así como el derecho a no realizar labores peligrosas. Asimismo, la asignación familiar aplica a trabajadoras del sector privado con contrato vigente que tengan hijos menores de 18 años o hasta los 24 si acreditan estudios superiores.