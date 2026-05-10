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Sociedad

Heroínas: madres donan leche para salvar a decenas de recién nacidos que luchan por vivir en UCI

El Banco de Leche del INMP realiza una rigurosa recolección y pasteurización, garantizando la calidad del alimento donado para más de 1,600 recién nacidos en riesgo en el último año.

Decenas de madres donan leche para salvar a bebés prematuros
Decenas de madres donan leche para salvar a bebés prematuros | Composición LR | Domingo al Día
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Mientras decenas de bebés prematuros luchan por sobrevivir en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) neonatales dentro del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), un grupo de madres peruanas convierte la solidaridad en esperanza a través de la donación de leche materna. Su aporte permite alimentar y fortalecer a recién nacidos de alto riesgo que no pueden ser amamantados directamente por sus madres debido a diversos factores.

“Estoy anotada como donante del Banco de Leche de la Maternidad. Estuve donando cuando yo no podía darle a mi bebé (…) lo que tenemos es como una ayuda y esperanza para las mamás”, sostuvo Yudi Morales, madre de familia que contribuye en la Maternidad.

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Madres donantes de leche que salvan vidas

Dentro del INMP se promueve la donación de leche para los bebés recién nacidos que más la necesiten. El alimento pasa por estrictos procesos de recolección, evaluación, pasteurización y control microbiológico antes de llegar a incubadoras y salas UCI.

Allí, la leche se convierte en un soporte vital para bebés prematuros o con bajo peso. El personal especializado ofrece asesoría constante sobre las técnicas adecuadas de extracción y almacenamiento. Una vez que el alimento llega al Banco de Leche, el procesamiento toma aproximadamente dos días antes de ser declarado apto para el consumo de los bebés, lo que asegura que el color, la composición y el estado microbiológico sean óptimos.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, durante el último año se recolectaron más de 1.174 litros de leche materna, beneficiando a más de 1.600 bebés prematuros hospitalizados.

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Dificultades en las madres de bebés prematuros

Sin embargo, muchas mujeres que tienen a sus hijos en cuidados intensivos enfrentan estrés hospitalario o preeclampsia, lo que disminuye su producción de leche. Yuliana Azucena, madre de un bebé nacido a las 32 semanas, compartió que la tensión de ver a su hijo en riesgo le impidió amamantarlo inicialmente. En estos casos, el recién nacido depende exclusivamente de las donaciones externas para recibir una nutrición adecuada, según evidenció un reportaje de 'Domingo al Día'.

La falta de este alimento natural obligaría a los médicos a recurrir a fórmulas que no siempre son bien toleradas por los bebés en estado crítico. La leche materna donada reduce significativamente el riesgo de infecciones y complicaciones intestinales graves en los prematuros, y convierte la labor de las donantes en un pilar fundamental para la recuperación de los neonatos que permanecen bajo observación médica.

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