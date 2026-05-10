Nombres inspirados en el Día de la Madre | Foto: Reniec

Nombres inspirados en el Día de la Madre | Foto: Reniec

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Con motivo del Día de la Madre, que se celebra el segundo domingo de mayo de cada año, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio a conocer una peculiar lista de nombres que fueron asignados a cientos de peruanos en honor a sus progenitoras.

El listado incluye entre sus términos a Nona, Madre, Mamita y Mamacha, como una muestra de cariño, admiración y agradecimiento hacia quienes cumplen uno de los roles más importantes en las familias.

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Estos son los nombres inspirados en las mamás, según Reniec

De acuerdo con la entidad, 276 personas llevan el nombre de Nona, 45 fueron registradas como Ma, 32 como Madre, 18 como Maternidad y 14 como Mamita. Asimismo, a 10 les pusieron Mami, a 2 Madrecita y a otras dos personas las registraron como Materno y Mamacha, respectivamente.

“Estos registros muestran cómo muchas familias peruanas convierten el amor por mamá en un homenaje que permanece para toda la vida”, señaló el organismo.

Más de 700 mil registros de nacimiento

En esta fecha especial, el Reniec destacó que, hasta el 30 de abril de 2026, se registraron un total de 763,498 inscripciones y emisiones de actas de nacimiento. Esto evidencia la gran cantidad de mujeres peruanas que se convirtieron en madres en esta primera parte del año y comenzaron una nueva etapa en su vida junto a sus hijos y familias.

La entidad también resaltó la importancia de garantizar la identidad de los recién nacidos desde sus primeros días de vida con el Documento Nacional de Identidad (DNI), para que puedan acceder a servicios de salud, educación y ejercer sus derechos en el país.

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