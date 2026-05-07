Especialistas alertan sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de ovario en el Día Mundial de la enfermedad | Difusión

Especialistas alertan sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de ovario en el Día Mundial de la enfermedad | Difusión

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En el marco del Día Mundial del Cáncer de Ovario, este 8 de mayo, especialistas alertaron sobre la necesidad de fortalecer la detección temprana de esta enfermedad, considerada una de las más agresivas y letales en mujeres.

Según explicó el ginecólogo oncólogo Marco Sánchez Salcedo, de la Clínica Ricardo Palma, entre el 70% y 75% de los diagnósticos se realiza en etapas avanzadas, cuando el cáncer ya se ha expandido y las probabilidades de recuperación disminuyen considerablemente.

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'El cáncer de ovario inicialmente no trae mayores molestias o en todo caso son muy inespecíficas', explicó el especialista. Entre las señales que podrían aparecer figuran molestias pélvicas leves, inflamación abdominal, alteraciones urinarias o cambios en el ciclo menstrual. Sin embargo, estos síntomas suelen confundirse con otras afecciones y muchas pacientes no acuden a una evaluación médica hasta que la enfermedad progresa.

Sánchez advirtió que el cáncer de ovario puede evolucionar con rapidez. 'La paciente puede estar bien en un momento y en un mes puede tener una enfermedad avanzada', señaló. Según el Ministerio de Salud, cada año se registran 1.164 casos, de los cuales 742 pacientes fallecen. Estas cifras posicionan al Perú como el quinto país con mayor incidencia de cáncer de ovario en la región latinoamericana.

No existe una prueba de detección temprana específica

A diferencia de otros tipos de cáncer, el cáncer de ovario no cuenta actualmente con una prueba de tamizaje masiva o específica que permita detectarlo precozmente en mujeres sin síntomas.

'No hay una prueba que uno diga: ‘Esta prueba va a detectar precozmente el cáncer de ovario’, no existe', remarcó Sánchez Salcedo. Precisó que, cuando aparecen molestias o se detectan sospechas clínicas, los médicos suelen iniciar la evaluación con una ecografía transvaginal y, de hallarse una masa, se complementa con tomografías, resonancias y marcadores tumorales.

Por ello, el chequeo ginecológico anual continúa siendo una de las principales herramientas para identificar posibles alteraciones de manera oportuna. El especialista recomendó que todas las mujeres incorporen los controles preventivos como parte de su rutina de salud, incluso si no presentan síntomas.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

El cáncer de ovario se presenta con mayor frecuencia entre los 50 y 60 años. Sin embargo, existen diversos factores que incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Entre ellos figuran antecedentes familiares de cáncer de ovario, mutaciones genéticas como BRCA1 y BRCA2, obesidad, endometriosis, pubertad precoz, menopausia tardía y tratamientos hormonales prolongados.

Sánchez Salcedo indicó que las mujeres que no han tenido hijos también presentan mayor predisposición. En casos con antecedentes familiares directos, recomendó acudir a una evaluación genética para determinar posibles riesgos hereditarios.

Diagnóstico temprano puede elevar la curación hasta 95%

El estadio en el que se detecta el cáncer de ovario marca una diferencia determinante en el pronóstico. Según explicó el especialista, cuando la enfermedad se identifica en etapa inicial y se realiza la cirugía correspondiente, las probabilidades de curación pueden alcanzar hasta el 95%.

Si el diagnóstico ocurre en etapas avanzadas —como los estadios tres o cuatro—, las posibilidades de recuperación pueden reducirse hasta un 20% o 30%, dependiendo de la extensión de la enfermedad y la respuesta a tratamientos complementarios como la quimioterapia.

Actualmente, los tratamientos han incorporado avances en cirugía oncológica, quimioterapia e inmunoterapia para mejorar el control de la enfermedad. No obstante, los especialistas insisten en que la atención temprana continúa siendo clave para reducir la mortalidad.

Hábitos saludables y controles médicos

El especialista recomendó mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física y evitar factores de riesgo como el tabaquismo y el uso indiscriminado de tratamientos hormonales durante periodos prolongados.

Además, enfatizó la importancia de acudir al médico ante cualquier molestia persistente. 'Toda mujer debe hacerse una costumbre de ir todos los años a hacerse una prueba de tamizaje, de despistaje de cáncer', sostuvo.

También recordó que los controles ginecológicos deben iniciarse desde el comienzo de los chequeos preventivos por salud sexual y reproductiva, ya que estas evaluaciones permiten detectar de manera integral distintas enfermedades ginecológicas.