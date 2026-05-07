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Política

Gobierno de Balcázar renueva Comisión de Gracias Presidenciales en medio de pedido de indulto a Castillo

El pasado 5 de mayo, el Ministerio de Justicia "actualizó" a los miembros de esta comisión integrada por 5 personas encargadas de analizar y proponer los indultos. Sin embargo, en diálogo con la prensa, Balcázar afirmó que solo es un cambio de rutina.

Pedro Castillo se encuentra sentenciado por intento de rebelión del pasado 7 de diciembre de 2022.
Pedro Castillo se encuentra sentenciado por intento de rebelión del pasado 7 de diciembre de 2022. | Composición LR | Foto: composición LR
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El Gobierno de José María Balcázar, a través del Ministerio de Justicia, actualizó la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales, en medio del pedido de indulto al sentenciado expresidente Pedro Castillo por el delito de conspiración para rebelión.

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El último 5 de mayo, el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, promulgó la Resolución Ministerial 172-2026-JUS. Este grupo de trabajo es el encargado de analizar y proponer los indultos.

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La comisión está integrada por Magno García Chávarri, encargado de presidirla; Ivar Calixto Peñafiel; Lesli Gonzales Cabanillas, y Martín Salgado Arroyo.

Es importante resaltar que la Comisión de Gracias Presidenciales está integrada por cinco miembros, de los cuales cuatro son representantes designados por el Minjus mediante resolución ministerial y uno representa al Despacho Presidencial.

La resolución establece que la comisión es presidida por uno de los miembros designados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cargo que recae en un viceministro, secretario general, jefe de Gabinete, funcionario o directivo de alta dirección.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la Comisión de Gracias Presidenciales se encarga de analizar y proponer la concesión de gracias presidenciales.

Además, conoce y califica indultos comunes y por razones humanitarias, así como el derecho de gracia común y por razones humanitarias. Asimismo, analiza las conmutaciones de pena para la población penitenciaria recluida en establecimientos penitenciarios o bajo regímenes de beneficios penitenciarios.

Balcázar niega indulto a Castillo

En diálogo con un medio local, el presidente Balcázar indicó que la actualización de los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales se debe a un cambio de rutina con la finalidad de optimizar los indultos comunes. Asimismo, descartó que se trate de un indulto a Pedro Castillo.

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