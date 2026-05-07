Pedro Castillo se encuentra sentenciado por intento de rebelión del pasado 7 de diciembre de 2022. | Composición LR | Foto: composición LR

Pedro Castillo se encuentra sentenciado por intento de rebelión del pasado 7 de diciembre de 2022. | Composición LR | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Gobierno de José María Balcázar, a través del Ministerio de Justicia, actualizó la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales, en medio del pedido de indulto al sentenciado expresidente Pedro Castillo por el delito de conspiración para rebelión.

El último 5 de mayo, el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, promulgó la Resolución Ministerial 172-2026-JUS. Este grupo de trabajo es el encargado de analizar y proponer los indultos.

TE RECOMENDAMOS CORVETTO SE PRONUNCIA Y LÓPEZ ALIAGA ATACA A KEIKO FUJIMORI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La comisión está integrada por Magno García Chávarri, encargado de presidirla; Ivar Calixto Peñafiel; Lesli Gonzales Cabanillas, y Martín Salgado Arroyo.

Es importante resaltar que la Comisión de Gracias Presidenciales está integrada por cinco miembros, de los cuales cuatro son representantes designados por el Minjus mediante resolución ministerial y uno representa al Despacho Presidencial.

La resolución establece que la comisión es presidida por uno de los miembros designados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cargo que recae en un viceministro, secretario general, jefe de Gabinete, funcionario o directivo de alta dirección.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la Comisión de Gracias Presidenciales se encarga de analizar y proponer la concesión de gracias presidenciales.

Además, conoce y califica indultos comunes y por razones humanitarias, así como el derecho de gracia común y por razones humanitarias. Asimismo, analiza las conmutaciones de pena para la población penitenciaria recluida en establecimientos penitenciarios o bajo regímenes de beneficios penitenciarios.

Balcázar niega indulto a Castillo

En diálogo con un medio local, el presidente Balcázar indicó que la actualización de los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales se debe a un cambio de rutina con la finalidad de optimizar los indultos comunes. Asimismo, descartó que se trate de un indulto a Pedro Castillo.