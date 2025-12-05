Congreso aprueba Ley de Presupuesto 2026 por S/257.561 millones
La Ley de Presupuesto 2026 fija un gasto público de S/257.561 millones y aplica un severo marco de control, que incluye restricciones a contrataciones, reajustes salariales y uso de recursos de inversión.
- MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría
- Petroperú: Óscar Zapata dejó de ser director independiente en petrolera tras solo dos semanas en el cargo
El Congreso de la República promulgó la Ley N.º 32513, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, ascendiente a S/257.561 millones, según la separata especial de El Peruano publicada el 4 de diciembre de 2025
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La norma define los créditos máximos destinados a los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales, y establece un marco estricto de reglas para la ejecución, control y modificaciones del gasto público durante el próximo año fiscal.
TE RECOMENDAMOS
El impuesto invisible que ENCARECE tu vida: Monopolios y oligopolios en Perú | #ECONOW
Cómo se distribuye el presupuesto
El monto total aprobado se divide en dos grandes bloques: Gobierno Central e instancias descentralizadas.
Gobierno Central – S/162.305 millones
- Gasto corriente: S/ 103.004 millones
- Gasto de capital: S/ 27.817 millones
- Servicio de la deuda: S/ 31.483 millones
Gobiernos regionales – S/ 59.460 millones
- Gasto corriente: S/ 44.113 millones
- Gasto de capital: S/ 15.080 millones
- Servicio de la deuda: S/ 266,7 millones 2465501-1
Gobiernos locales – S/ 35.795 millones
- Gasto corriente: S/ 19.936 millones
- Gasto de capital: S/ 14.881 millones
- Servicio de la deuda: S/ 978 millones
El financiamiento total proviene mayoritariamente de Recursos Ordinarios (S/ 171.239 millones), seguido de operaciones oficiales de crédito, recursos determinados, ingresos directamente recaudados y donaciones.
Restricciones y reglas clave para el gasto 2026
La ley establece un marco de control estricto para evitar incrementos no autorizados y asegurar la sostenibilidad fiscal.
Prohibición de reajustes salariales
No se permiten incrementos en remuneraciones, bonificaciones, beneficios o conceptos similares para funcionarios y servidores públicos, cualquiera sea su régimen laboral. Tampoco se pueden crear nuevos beneficios de este tipo durante el 2026.
Aguinaldos y escolaridad
Los servidores de los regímenes 276, 29944, 30512 y otros reciben:
- S/ 300 por Fiestas Patrias
- S/ 300 por Navidad
- S/ 400 por escolaridad
Estos montos también aplican a personal CAS y pensionistas bajo determinadas reglas.
Límites a contratación de personal
La incorporación de personal está prohibida salvo excepciones puntuales: docentes, personal de salud en proceso de nombramiento, funcionarios de confianza, reemplazos por cese y otros supuestos detallados. Toda contratación requiere que las plazas estén registradas y financiadas en el AIRHSP.
Modificaciones presupuestarias: restricciones severas
El Congreso impone límites amplios para impedir reorientaciones discrecionales:
- No se podrá mover presupuesto destinado a Remuneraciones, Pensiones, Suministros médicos, Combustibles de FF.AA. y PNP, Servicios básicos ni recursos destinados a desastres o flagrancia salvo excepciones técnicas necesarias.
- Se prohíbe usar recursos de inversiones para financiar gasto corriente.
- No se pueden anular recursos de proyectos de inversión con más del 90% de avance financiero.
Inversiones y continuidad de obras
La ley destina hasta S/ 1.647 millones para asegurar la continuidad de proyectos de inversión en gobiernos regionales y locales, incluyendo aquellos transferidos vía normas de años anteriores y mecanismos como Obras por Impuestos.
Para modificar recursos de inversiones se exige opinión previa de oficinas técnicas y presupuestarias, y solo pueden hacerse entre proyectos priorizados o incluidos en el Anexo I.
Austeridad: viajes, vehículos y servicios
- Los viajes al exterior deberán realizarse en clase económica, con excepciones limitadas.
- El gasto por telefonía móvil no puede superar S/ 120 por línea.
- La compra de vehículos solo se permite para renovaciones de más de 10 años o intervenciones esenciales, y cada adquisición requiere resolución expresa del titular del pliego.
Transferencias autorizadas
Durante 2026, el Estado podrá realizar transferencias financieras específicas, entre ellas:
- Para el programa temporal de empleo “Llamkasun Perú”.
- Para el Fondo Mivivienda y empresas de agua y saneamiento.
- Para programas presupuestales de DEVIDA.
- Para emergencias sanitarias gestionadas por el Minsa