Congreso aprueba Ley de Presupuesto 2026 por S/257.561 millones

El Congreso de la República promulgó la Ley N.º 32513, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, ascendiente a S/257.561 millones, según la separata especial de El Peruano publicada el 4 de diciembre de 2025

La norma define los créditos máximos destinados a los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales, y establece un marco estricto de reglas para la ejecución, control y modificaciones del gasto público durante el próximo año fiscal.

Cómo se distribuye el presupuesto

El monto total aprobado se divide en dos grandes bloques: Gobierno Central e instancias descentralizadas.

Gobierno Central – S/162.305 millones

Gasto corriente: S/ 103.004 millones

S/ 103.004 millones Gasto de capital: S/ 27.817 millones

S/ 27.817 millones Servicio de la deuda: S/ 31.483 millones

Gobiernos regionales – S/ 59.460 millones

Gasto corriente: S/ 44.113 millones

Gasto de capital: S/ 15.080 millones

Servicio de la deuda: S/ 266,7 millones 2465501-1

Gobiernos locales – S/ 35.795 millones

Gasto corriente: S/ 19.936 millones

Gasto de capital: S/ 14.881 millones

Servicio de la deuda: S/ 978 millones

El financiamiento total proviene mayoritariamente de Recursos Ordinarios (S/ 171.239 millones), seguido de operaciones oficiales de crédito, recursos determinados, ingresos directamente recaudados y donaciones.

Restricciones y reglas clave para el gasto 2026

La ley establece un marco de control estricto para evitar incrementos no autorizados y asegurar la sostenibilidad fiscal.

Prohibición de reajustes salariales

No se permiten incrementos en remuneraciones, bonificaciones, beneficios o conceptos similares para funcionarios y servidores públicos, cualquiera sea su régimen laboral. Tampoco se pueden crear nuevos beneficios de este tipo durante el 2026.

Aguinaldos y escolaridad

Los servidores de los regímenes 276, 29944, 30512 y otros reciben:

S/ 300 por Fiestas Patrias

por Fiestas Patrias S/ 300 por Navidad

por Navidad S/ 400 por escolaridad

Estos montos también aplican a personal CAS y pensionistas bajo determinadas reglas.

Límites a contratación de personal

La incorporación de personal está prohibida salvo excepciones puntuales: docentes, personal de salud en proceso de nombramiento, funcionarios de confianza, reemplazos por cese y otros supuestos detallados. Toda contratación requiere que las plazas estén registradas y financiadas en el AIRHSP.

Modificaciones presupuestarias: restricciones severas

El Congreso impone límites amplios para impedir reorientaciones discrecionales:

No se podrá mover presupuesto destinado a Remuneraciones , Pensiones , Suministros médicos , Combustibles de FF.AA. y PNP , Servicios básicos ni recursos destinados a desastres o flagrancia salvo excepciones técnicas necesarias.

, , , , ni recursos destinados a o salvo excepciones técnicas necesarias. Se prohíbe usar recursos de inversiones para financiar gasto corriente.

No se pueden anular recursos de proyectos de inversión con más del 90% de avance financiero.

Inversiones y continuidad de obras

La ley destina hasta S/ 1.647 millones para asegurar la continuidad de proyectos de inversión en gobiernos regionales y locales, incluyendo aquellos transferidos vía normas de años anteriores y mecanismos como Obras por Impuestos.

Para modificar recursos de inversiones se exige opinión previa de oficinas técnicas y presupuestarias, y solo pueden hacerse entre proyectos priorizados o incluidos en el Anexo I.

Austeridad: viajes, vehículos y servicios

Los viajes al exterior deberán realizarse en clase económica , con excepciones limitadas.

, con excepciones limitadas. El gasto por telefonía móvil no puede superar S/ 120 por línea.

La compra de vehículos solo se permite para renovaciones de más de 10 años o intervenciones esenciales, y cada adquisición requiere resolución expresa del titular del pliego.

Transferencias autorizadas

Durante 2026, el Estado podrá realizar transferencias financieras específicas, entre ellas: