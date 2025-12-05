HOYSuscripcion LR Focus

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     
Congreso aprueba Ley de Presupuesto 2026 por S/257.561 millones

La Ley de Presupuesto 2026 fija un gasto público de S/257.561 millones y aplica un severo marco de control, que incluye restricciones a contrataciones, reajustes salariales y uso de recursos de inversión.

Presupuesto para 2026 incluye recortes a Beca 18 y subsidios de viviendas formales
Presupuesto para 2026 incluye recortes a Beca 18 y subsidios de viviendas formales | Foto: Andina

El Congreso de la República promulgó la Ley N.º 32513, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, ascendiente a S/257.561 millones, según la separata especial de El Peruano publicada el 4 de diciembre de 2025

La norma define los créditos máximos destinados a los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales, y establece un marco estricto de reglas para la ejecución, control y modificaciones del gasto público durante el próximo año fiscal.

El impuesto invisible que ENCARECE tu vida: Monopolios y oligopolios en Perú | #ECONOW

Cómo se distribuye el presupuesto

El monto total aprobado se divide en dos grandes bloques: Gobierno Central e instancias descentralizadas.

Gobierno Central – S/162.305 millones

  • Gasto corriente: S/ 103.004 millones
  • Gasto de capital: S/ 27.817 millones
  • Servicio de la deuda: S/ 31.483 millones

Gobiernos regionales – S/ 59.460 millones

  • Gasto corriente: S/ 44.113 millones
  • Gasto de capital: S/ 15.080 millones
  • Servicio de la deuda: S/ 266,7 millones 2465501-1

Gobiernos locales – S/ 35.795 millones

  • Gasto corriente: S/ 19.936 millones
  • Gasto de capital: S/ 14.881 millones
  • Servicio de la deuda: S/ 978 millones

El financiamiento total proviene mayoritariamente de Recursos Ordinarios (S/ 171.239 millones), seguido de operaciones oficiales de crédito, recursos determinados, ingresos directamente recaudados y donaciones.

Restricciones y reglas clave para el gasto 2026

La ley establece un marco de control estricto para evitar incrementos no autorizados y asegurar la sostenibilidad fiscal.

Prohibición de reajustes salariales

No se permiten incrementos en remuneraciones, bonificaciones, beneficios o conceptos similares para funcionarios y servidores públicos, cualquiera sea su régimen laboral. Tampoco se pueden crear nuevos beneficios de este tipo durante el 2026.

Aguinaldos y escolaridad

Los servidores de los regímenes 276, 29944, 30512 y otros reciben:

  • S/ 300 por Fiestas Patrias
  • S/ 300 por Navidad
  • S/ 400 por escolaridad
    Estos montos también aplican a personal CAS y pensionistas bajo determinadas reglas.

Límites a contratación de personal

La incorporación de personal está prohibida salvo excepciones puntuales: docentes, personal de salud en proceso de nombramiento, funcionarios de confianza, reemplazos por cese y otros supuestos detallados. Toda contratación requiere que las plazas estén registradas y financiadas en el AIRHSP.

Modificaciones presupuestarias: restricciones severas

El Congreso impone límites amplios para impedir reorientaciones discrecionales:

  • No se podrá mover presupuesto destinado a Remuneraciones, Pensiones, Suministros médicos, Combustibles de FF.AA. y PNP, Servicios básicos ni recursos destinados a desastres o flagrancia salvo excepciones técnicas necesarias.
  • Se prohíbe usar recursos de inversiones para financiar gasto corriente.
  • No se pueden anular recursos de proyectos de inversión con más del 90% de avance financiero.

Inversiones y continuidad de obras

La ley destina hasta S/ 1.647 millones para asegurar la continuidad de proyectos de inversión en gobiernos regionales y locales, incluyendo aquellos transferidos vía normas de años anteriores y mecanismos como Obras por Impuestos.

Para modificar recursos de inversiones se exige opinión previa de oficinas técnicas y presupuestarias, y solo pueden hacerse entre proyectos priorizados o incluidos en el Anexo I.

Austeridad: viajes, vehículos y servicios

  • Los viajes al exterior deberán realizarse en clase económica, con excepciones limitadas.
  • El gasto por telefonía móvil no puede superar S/ 120 por línea.
  • La compra de vehículos solo se permite para renovaciones de más de 10 años o intervenciones esenciales, y cada adquisición requiere resolución expresa del titular del pliego.

Transferencias autorizadas

Durante 2026, el Estado podrá realizar transferencias financieras específicas, entre ellas:

  • Para el programa temporal de empleo “Llamkasun Perú”.
  • Para el Fondo Mivivienda y empresas de agua y saneamiento.
  • Para programas presupuestales de DEVIDA.
  • Para emergencias sanitarias gestionadas por el Minsa
MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

Petroperú: Óscar Zapata dejó de ser director independiente en petrolera tras solo dos semanas en el cargo

Petroperú: Óscar Zapata dejó de ser director independiente en petrolera tras solo dos semanas en el cargo

ADEX propone exonerar del IGV a la quinua, kiwicha y cañihua para impulsar consumo y combatir la desnutrición

ADEX propone exonerar del IGV a la quinua, kiwicha y cañihua para impulsar consumo y combatir la desnutrición

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Precio del Dólar en Perú HOY, jueves 4 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Precio del Dólar en Perú HOY, jueves 4 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Congreso retrocede: Pleno aprobó ampliación del Reinfo hasta 2026 y descartó retorno de mineros excluidos

Congreso retrocede: Pleno aprobó ampliación del Reinfo hasta 2026 y descartó retorno de mineros excluidos

Indecopi sanciona a restobar por reproducir música de YouTube y Spotify: uso comercial requiere una licencia especial, según resolución

Indecopi sanciona a restobar por reproducir música de YouTube y Spotify: uso comercial requiere una licencia especial, según resolución

Entel Perú y Starlink lanzan servicio de conectividad satelital directa al celular: así funcionará esta tecnología

Entel Perú y Starlink lanzan servicio de conectividad satelital directa al celular: así funcionará esta tecnología

