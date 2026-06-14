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Aprovechando que los reflectores estaban puestos sobre la contienda electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, los congresistas parecen sentirse cómodos con el 'home office'. Este 1 de junio, nueve comisiones sesionaron con una tasa de presencialidad notablemente baja. En el Congreso, los padres de la patria brillan por su ausencia.

La virtualidad fue una condición asumida para afrontar las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en 2020. Con ese antecedente, el tecnicismo parece jugar a su favor. De acuerdo con el nuevo Reglamento del Congreso, la presencialidad será una condición obligatoria. Sin embargo, esta disposición regirá recién con la instalación de la nueva conformación congresal.

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Un Congreso que sesiona sin congresistas

Alrededor de las 9 de la mañana del 1 de junio inició la primera de las comisiones congresales que evidenció la ausencia de sus integrantes. Se trata de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Solo la presidenta de la comisión, Ariana Orué (Podemos Perú), estaba presente en la sala. Congresistas como Alfredo Pariona (Perú Libre), Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), Flavio Cruz (Perú Libre) y Raúl Espíritu (Perú Libre) participaron de manera virtual o no estuvieron presentes en la sala.

La sesión consistió en una presentación de Manuel Santa Cruz, gerente de la Dirección Estratégica de la Presidencia Ejecutiva del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), quien expuso un informe sobre una herramienta de inteligencia artificial utilizada por la institución. La sesión estaba planteada para recoger los aportes de los congresistas.

Una hora después, la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas entró en sesión. La imagen era igual de desoladora. Solo el congresista Raúl Huamán Coronado (Fuerza Popular) se encontraba presente en la sala. Otros parlamentarios, como Ilich López (Acción Popular), Segundo Montalvo (Perú Libre) o Pasión Rivas Chacara (Perú Libre), no respondieron al llamado de asistencia o decidieron participar únicamente por medios virtuales.

Durante la tarde, la Comisión de Defensa se reunió con el objetivo de debatir un proyecto de ley que busca regular de manera más estricta la posesión de armas por parte de civiles, entre otros temas. Solo los congresistas Roberto Chiabra (Sin bancada), Alejandro Muñante (Renovación Popular) y José Cueto (Honor y Democracia) asistieron de manera presencial.

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La jornada en el Congreso concluyó con una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), programada para las 5 de la tarde. La reunión duró poco menos de 30 minutos y contó únicamente con la presencia de Chiabra y Cueto, acompañados también por el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia). Los tres parlamentarios sustentaban una denuncia contra el también congresista Jorge Luis Flores Ancachi por la presunta comisión del delito de concusión. Además de ellos, la denuncia también tiene como autora a la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular), quien se ausentó acreditando “motivos de fuerza mayor”.

La misma imagen se repitió en las comisiones de Cultura, Fiscalización, Transportes, Ética y Mujer y Familia. Salas del Parlamento casi vacías durante los últimos espacios de trabajo que quedan en este periodo legislativo.

Algunos de los inasistentes destacan más que otros. Por ejemplo, el todavía congresista Roberto Sánchez —candidato presidencial de Juntos por el Perú— forma parte de las comisiones de Ciencia, Producción, Fiscalización y Transportes. Sea por la intensidad de la campaña o por alguna otra razón, en ninguna de las cuatro sesiones se le vio presente.

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y una de las principales figuras del fujimorismo, también recurrió a la virtualidad. El parlamentario y virtual senador tampoco asistió de manera presencial.

Los bloopers que trajo la virtualidad en el Congreso

Aplicada bajo la premisa de que mejoraría la productividad, la virtualidad también ha traído consigo situaciones incómodas e incluso reprochables durante su implementación en el Congreso. Una de las más recordadas fue protagonizada por Norma Yarrow, virtual senadora y, hasta hace poco, candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular. La cámara web de la congresista la mostró aparentemente duchándose durante una sesión de la Comisión de Comercio Exterior.

Tras el incidente, la congresista pidió disculpas. “Lamentablemente se prendió la cámara. Pido las disculpas del caso, estoy muy mortificada porque sé que esto ofende a muchas personas y a mi familia. No es que no quisiera trabajar ni estar atenta a la comisión, estaba tratando de ganar tiempo”, declaró.

Otro episodio bochornoso relacionado con la virtualidad tuvo como protagonista al congresista Edgardo Reymundo (Cambio Democrático). “Estoy votando sin saber nada”, fueron las palabras que se le escuchó decir cuando dejó su micrófono abierto durante una sesión virtual en la que se debatía una denuncia constitucional contra Rosío Torres (Alianza para el Progreso).

Otra sesión del pleno dejó al descubierto un error de un congresista no identificado que participaba de manera virtual. Durante una votación, el parlamentario dejó su micrófono abierto y pronunció una frase bastante cariñosa: “Te veo muy acaramelada”, se le escuchó decir.

Además, el amor ha protagonizado más de un episodio de estas características en el Congreso. “Un ratito, amor, voy a votar, no me toques, ¿ya?”, se escuchó decir también a un congresista no identificado durante una sesión del pleno.